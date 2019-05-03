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Звезды "Игры престолов" рассказали о Дейенерис и битве за Винтерфелл

Актеры снялись в забавной "пляжной" фотосессии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Иэн Глен
Иэн Глен
Фото: instagram.com/tylerjoe

Пока поклонники сериала "Игра престолов" ждут выхода 4 серии 8 сезона, первые кадры которой уже есть в сети, исполнители ключевых ролей проекта рассуждают о жизни в новом выпуске Esquire. Так, Иэн Глен (Джорах Мормонт) и Джон Брэдли (Сэмвелл Тарли) снялись в крутом "пляжном" фотосете для журнала и порассуждали о любви Джораха к Дейенерис, а также о съемках крупнейшей батальной сцены в истории – Битве за Винтерфелл.

Иэн Глен рассудил так о любви Джораха к Дени: "В хаотичном, безумном, опасном и жестоком мире, где каждый обычно сам по себе. Так вот чистота его желания поддерживать ее, быть рядом с ней – приятный контраст с остальными сюжетными линиями сериала".

Актеры из "Игры престолов" снялись в пляжной фотосессии
Фото: instagram.com/tylerjoe
Актеры из "Игры престолов" снялись в пляжной фотосессии
Фото: instagram.com/tylerjoe
Актеры из "Игры престолов" снялись в пляжной фотосессии
Фото: instagram.com/tylerjoe
Актеры из "Игры престолов" снялись в пляжной фотосессии
Фото: instagram.com/tylerjoe
Актеры из "Игры престолов" снялись в пляжной фотосессии
Фото: instagram.com/tylerjoe
Актеры из "Игры престолов" снялись в пляжной фотосессии
Фото: instagram.com/tylerjoe
Актеры из "Игры престолов" снялись в пляжной фотосессии
Фото: instagram.com/tylerjoe
Актеры из "Игры престолов" снялись в пляжной фотосессии
Фото: instagram.com/tylerjoe
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А вот Джон рассказал о съемках битвы за Винтерфелл."Когда снимаешься 60 ночей подряд, ложишься в 6 утра и просыпаешься в 2 часа дня, чтобы снова отправиться на съемки, кажется, что такой режим влияет на твой организм на каком-то молекулярном уровне. Такое ощущение, что ты полностью отделен от обычной, реальной жизни. Когда ты работаешь – твои друзья спят, и наоборот, когда они бодрствуют, ты в кровати. Так что в какой-то момент осознаешь, что ты полностью отрезан от реальности", – отмечает исполнитель роли Сэма.

Напомним, телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет уже 5 мая. Также создатели проекта пояснили, как именно нужно смотреть 3 эпизод 8 сезона "Игры престолов".

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игра престолов HBO дейенерис Esquire Джорах Мормонт
Источник: Сегодня
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