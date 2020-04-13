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Веганство в моде: кто из украинских звезд отказался от мяса

Артисты-вегетарианцы рассказали, есть ли жизнь без мяса

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:02

Есть ли жизнь без мяса? "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" расскажет о самых известных украинских звездах, которые в свое время отказались от употребления мяса, а также о том, что случилось с ними после этого.

Мамины биточки и котлеты для нее теперь в запрете. Певица Jerry Heil вот уже два года, как не просто отказалась от мяса, а вообще стала сыроедом. В этом ей помогло одно видео из сети.

"Я, сидя на этом диване, смотрела сториз. Девочка снимала в ресторане открытую кухню, где повар разрезает там какое-то мясо сырое. И у меня в этот момент родители за окном начали разделывать свинью, которую я слышала, как убивали. В принципе, для меня это норма, я каждый день это слышу. И тут я смотрю это видео – и меня стошнило. И я поняла, что больше не хочу, просто не могу", – вспоминает Jerry Heil.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

Первой узнала мама и умоляла до последнего не говорить папе. Ведь консервативный мужчина не сразу принял новое мировоззрение дочери, а когда узнал, то решил отвести девушку к психологу. Но специалист не помог, потому что к нему так никто и не пришел. Зато девушка все больше стала привыкать к веганству, которое стало стилем ее жизни. Мама даже шутила, что дочь перешла на него, лишь бы самой ничего не готовить.

Анорексичка и дистрофик! Такое все время слышит в свой адрес телеведущая Елена-Кристина Лебедь. При росте 175 сантиметров она весит всего 43 килограмма. Четыре года назад Кристине пришлось отказаться от мяса. Это было связано с ее самочувствием. Год она обивала пороги врачей, чтобы определить, отчего чувствует себя плохо. Но анализы ничего не показали.

Кристина Лебедь и Павел Розенко
Кристина Лебедь и Павел Розенко
Фото: Instagram

"Они мне говорят: у вас по анализу, как в учебниках пишут – все нормально, все отлично. Гемоглобин – все отлично", – говорит избранница бывшего вице-премьер-министра.

Придя очередной раз к врачу, Кристина познакомилась с одним человеком в очереди. Сегодня она говорит, что он был дарован ей свыше. Этот своеобразный посланник посоветовал женщине хотя бы на день отказаться от мяса. Кстати, телеведущая действительно отказалась от пищи животного происхождения. Но не спешите делать вывод, что именно такой рацион довел ее до анорексии. Пусть и без мяса, но Кристина хорошо питается – как минимум 7 раз в день, употребляя разнообразные каши, салаты, орехи и сухофрукты. А такое строение тела у нее с детства.

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Минус мясо – минус килограммы. 1,5 года назад певица MARUV серьезно задумалась, как можно эффективно сбросить лишние килограммы. И началось все с рациона – прежде всего звезда отказалась от мяса. За первые две недели такой диеты Анна сбросила около восьми килограммов. А дальше решила не останавливаться и ограничила себя еще в одном – перестала есть и морепродукты. Единственное, что оставила для наслаждения, – сыры. Но полезно ли это для организма?

MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Если полностью прекратить потребление мяса, организм некоторое время требует незаменимых компонентов пищи: белков, аминокислот, витаминов и микроэлементов, которых мы не найдем в других продуктах питания. Речь идет о витамине В12, который содержится только в красном мясе. Можно попробовать компенсировать необходимые элементы молочными продуктами, бобовыми, орехами, овощами и рыбой.

Напомним, что ранее MARUV резко высказалась о скандале вокруг ее поездки в Россию.

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