Смерть при родах и заражение крови: истории звезд, которые рано потеряли родителей

Узнайте, кому из артистов не хватало объятий родных людей

Они купаются в любви поклонников, но всю жизнь им не хватало объятий родных людей. Программа "Зірковий шлях" собрала самые впечатляющие истории звезд, которые очень рано потеряли родителей.

Любимец миллионов – солист группы DZIDZIO – Михаил Хома стал сиротой еще школьником.

"У меня просто очень рано умер папа. В 13 лет. Самое страшное, что в этом возрасте происходит, – уже есть сознательное понимание, кто твой папа, но ты его уже не помнишь. Но его уже нет. Для мамы задача – не пытаться заменить и отца, и мать", – говорит Михаил.

Пока мать будущего артиста была на заработках в Португалии, будущую звезду воспитывала бабушка Катя: "Я поступил в музыкальное училище на дирижерское. И мама уехала за границу. Я виделся с мамой два раза. На похоронах бабушки и на похоронах дедушки. Ну вот как раз за 15 лет. Уже 17 лет. Бабушка меня очень любила".

Вынуждена была самостоятельно воспитывать сразу двух сыновей мать Народного артиста Украины Павла Зиброва. Певец вспоминает, что его отец был очень трудолюбивым человеком.

"Он был донором и однажды пошел сдавать кровь и получил заражение крови из-за необработанного инструмента", – рассказывает певец.

Павел Зибров Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

О том, что отец лежит в тяжелом состоянии в больнице, – ни мать, ни Павел с братом не догадывались. Спустя время лишь получили телеграмму, в которой сообщалось о том, что отец при смерти: "Мне было 9 лет, а брату 12. Зима, 25 градусов мороза, на лошадях нас забирают с какой-то станции. Мы приезжаем – отец уже при смерти. Но сознание еще у него было. Он нас узнал, еще потрогал по носу. Улыбнулся. Ну в принципе он уже не говорил. На второй день утром он уже умер".

Певица Любовь Успенская с самого детства воспитывалась у своей бабушки. Отца она впервые увидела, когда ей исполнилось 5 лет, а матери не видела никогда. Мама умерла, рожая Любу. Правда, об этом Успенская узнала случайно в 10 лет.

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Я пришла в поликлинику. Мне дали карточку в регистратуре. Я ее открыла. И на первой странице было написано, что девочка родилась с таким-то весом, а мать – Елена Чайка – умерла от потери крови", – вспоминает Любовь.

Берегите своих родных и цените каждое мгновение, которое можно провести вместе с ними. Потому что никто не знает, какое из этих мгновений может стать последним.

Напомним, что недавно из жизни ушел отец племянницы Софии Ротару и украинской певицы Sonya Kay.

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