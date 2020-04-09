Звезды на карантине: чем занимаются Екатерина Кухар с супругом в самоизоляции
Балерина вместе с семьей готовит дома пиццу
Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – известные супруги – танцовщики балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.
Эксклюзивно для "Зіркового шляху" они показали, как проводят время в самоизоляции дома. Знакомьтесь! Это дочь пары – Настя. Лишь после того, как девочке исполнилось пять лет, суеверные родители показали ее лицо. А пока папа развлекает дочь, старший сын Тимур возится на кухне.
"Вот, что значит работа облагораживает. Так, все при делах, нянечка. Так, а что у вас будет? У вас пицца будет – да", – говорит Катерина.
Несмотря на отмену запланированных гастролей, по крайней мере до лета, Кухар и Стоянов пытаются мыслить позитивно: "Всем зрителям мы хотим посоветовать не паниковать, иметь хорошее настроение, не выходить на улицу без крайней необходимости, чаще мыть руки".
Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Ткач и другие украинские артисты.
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