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Звезды на карантине: чем занимаются и что советуют делать

Украинские знаменитости советуют не поддаваться панике

Марина Попович
Сегодня, 14:30

С 12 марта во избежание распространения коронавируса в Украине объявлен общенациональный карантин, который, по предварительным данным, продлится до 3 апреля. Уже закрыты детские сады, школы, общепиты и рестораны, салоны красоты и спортзалы. Украинские звезды советуют с пользой проводить это время дома, но главное – не поддаваться панике!

Вот Сергей Притула, например, похвастался, что использовал свободное время на создание собственного YouTube-канала и начал невоенный волонтерский проект. Шоумен вынужден был отменить концерты "Варьятов", зато провел больше времени с детьми: сыном от первого брака и дочкой от второго, чем и похвастался в соцсетях.

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Его коллега Леся Никитюк советовала гулять в парках и избегать мест массовых скоплений людей.

Слава Каминская на карантине печет торты и делится рецептами.

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А Злата Огневич решила успокоить пользователей медицинской информацией, мол, организм умный и способен побороть вирус. Просто поддерживайте его витаминами, питанием и спортом! А еще, несмотря на карантин, Злата дает уличные концерты:

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И тут ничего удивительного, ведь обычные концерты массово отменяют.

Екатерина Репьяхова, невеста и директор Виктора Павлика, призналась – посчитала убытки от отмены концертов и просто шокирована!

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А вот Екатерина Кухар узнала об отмене выступлений в отпуске в райском уголке Таиланда, в провинции Краби. И хотя женщине искренне жаль, что она не станцует свою Джульетту, но она советует не паниковать и беречь иммунитет спокойствием.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что Валерий Харчишин попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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