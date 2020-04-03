Звезды на карантине: как Надя Дорофеева проводит время дома

Певица времени зря не теряет и смотрит фильмы

Программа "Зірковий шлях" продолжает "ходить" по гостям. Правда, исключительно онлайн! Во время карантина из-за пандемии коронавируса экс-участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева времени зря не теряет и просматривает дома любимые фильмы.

"Привет всем зрителям. Сейчас я дома и выбираю фильм, чтобы посмотреть вечером. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Держитесь! И обязательно прошу вас соблюдать все правила карантина и все будет хорошо!", – говорит Надя.

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На карантине смотрит фильмы вместе и семья известной фитнес-тренера Марины Боржемской: "Мы сейчас с моими детьми находимся на карантине. Как и многие люди во всем мире. Провожу время с детьми – сыном Робертом и дочерью Оливией – очень активно. Делаем уроки, много читаем. Но главное – ежедневно занимаемся спортом.

Также Марина Боржемская вместе с сыном и дочерью призывают всех зрителей "Зіркового шляху" беречь друг друга.

Марина Боржемская Фото: пресс-служба СТБ

"Здоровая страна – только тогда, когда мы объединяемся вместе. Не печальтесь, пожалуйста. Берегите друг друга. Мойте чаще руки. Обрабатывайте их спиртом. Не прикасайтесь, пожалуйста, к лицу, потому что через слизистую оболочку вирус проникает внутрь. Будьте здоровы! Мы вас всех любим", – говорит Марина.

Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Тач и другие украинские артисты.

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