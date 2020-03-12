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Звезды на карантине: как знаменитости защищают себя от коронавируса

Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:01

Дизайнерские маски, тепловизоры и тщательная санитарная обработка всего, что рядом. Так от коронавируса защищаются состоятельные и знаменитые. Они, как и другие граждане, поддаются панике, впрочем некоторые из их мер вызывают у публики искреннее удивление. Более того, многие украинские артисты даже отменяют концерты из-за карантина.

Супермодель Наоми Кэмпбелл за 30 лет в fashion-индустрии изменила немало образов. Но теперь ей пришлось обновить "лук" из-за коронавируса. Путешествует модель в костюме химической защиты, со специальными очками, масками и перчатками. Того, что панически боится инфекций, Кэмпбелл никогда не скрывала. Каждый раз дезинфицирует свое место в самолете.

INSTAGRAM

На фоне вспышки опасной эпидемии в Instagram появились фото дорогих, брендовых масок. А некоторые дамы объединили повязки со шляпами во время престижных скачек в Великобритании. Стремятся защититься от коронавируса и политики. Отныне за президентом Турции ходит помощник со сверхсовременной тепловой камерой. Она меряет температуру всем, кто находится рядом с Реджепом Тайипом Эрдоганом. А сам глава государства отказался от рукопожатий.

По новому приветствуется и глава Франции Эммануэль Макрон. Принимая в своей резиденции короля и королеву Испании, президент поклонился гостям, но руку не пожал.

А вот премьер Нидерландов Марк Рютте к новым обстоятельствам все никак не может привыкнуть. Во время общения с прессой, он заявил об отказе от рукопожатия.

Ранее мы также писали, что "Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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