Звезды сериала "Школа" Анна Тринчер и Богдан Осадчук заинтриговали поклонников пламенным роликом

Спустя несколько месяцев после расставания актеры воссоединились в кадре

Актриса, блогер и исполнительница хита "Короче, понятно" Анна Тринчер, которая после расставания со звездой "Школы" выпустила эмоциональный клип, вновь подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. Актеры записали совместный ролик для TIkTok, который также опубликовали в своих Instagram-аккаунтах.

В ролике звезды сериала "Школа" подпевают романтическому треку. Анна обнимает Богдана, чувственно прикасаясь к его плечу.

"А кто это тут у нас? Неожиданно?" – написала Анна Тринчер в социальной сети.

Увидев ролик, поклонники были не на шутку заинтригованы. В комментариях разразился спор: одни утверждали, что пара снова вместе, а другие настаивали на том, что Анна и Богдан хорошие друзья, поэтому продолжают общаться даже после расставания.

Напомним, что Анна Тринчер заявила о расставании с Богданом Осадчуком в начале апреля. Актриса поделилась своими чувствами и раскрыла истинные причины разрыва в своем блоге на YouYube. Отношения молодых актеров продлились почти два года.

Недавно Анна Тринчер рассекретила сумму, которую получила за съемки в сериале "Школа". Оказалось, что один съемочный день мог длиться и по 20 часов.

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