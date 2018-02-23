Звезды сериала "Школа" открыли подробности личной жизни

Звезды сериала "Школа" Янина Андреева и Никита Вакулюк украсили обложку популярного журнала "Теленеделя". В откровенном интервью актеры рассказали о том, какими они были до популярности, и открыли подробности личной жизни.

Так, исполнитель роли обольстительного преподавателя английского Алекса рассказал, что не всегда был популярным среди девушек и страдал от неразделенной любви: "Не думайте, что все девушки всегда были моими, и в любой ситуации я чувствую себя уверенно – это далеко не так. Сначала сильно из-за этого переживал. С возрастом это прошло. Но вспоминать ситуацию, когда мои чувства не взаимны, и сейчас не хочется".

Также, актер признался, что по образованию он звукорежиссер, но работал в разных сферах: "Я был разнорабочим на стройке, курьером, работал в магазине компьютерной техники, открывал свое рекламное агентство, был моделью. Но чем бы ни занимался, понимал, что делаю это, чтобы заработать, а не получить удовольствие от самого процесса. Так что всегда искал занятие по душе. Сейчас есть некоторые идеи относительно собственного бизнеса, однако для их реализации еще не пришло время", – рассказал Никита.

Янина Андреева, сыгравшая возлюбленную Алекса и учительницу экономики Екатерину Анатольевну, в интервью дала ответ на один из самых популярных вопросов от фанатов об отношениях с Никитой Вакулюком вне съемочной площадки: "Уже после первой серии в моей жизни многое изменилось: стали гораздо чаще узнавать на улице, в соцсетях резко увеличилось количество подписчиков. А самое главное, поклонники прорвали оборону. Удивительным образом нашли номера обоих моих телефонов – и личного, и рабочего, и звонят круглосуточно. Причем каждый раз начинают с одного и того же вопроса: "Это Екатерина Анатольевна?" Мой муж выполняет функции помощника и отвечает: "Нет". И тогда поклонники не утихают: "А вы – Алекс, наверное? Никита Вакулюк? Вы вместе живете?". Пользуясь случаем, хочу всем передать: я не живу с Никитой! (улыбается)".

Актриса также рассказала о том, как ее дочь относится к маминой работе и не ревнует ли к сериальной Веронике: "Она видела меня по телевизору еще с тех времен, когда я работала ведущей программы "ДжеДАI", но не придавала этому значения. А когда в садике начали говорить о "Школе", гордо всем отвечала: "Посмотрите мамин сериал". Что касается ревности – ее нет! Однажды я взяла дочку на съемочную площадку, она там познакомилась с киношной тезкой и очень хорошо нашли общий язык".

Напомним, звезды сериала "Школа" 22-летний Александр Петренко (Паша) и 19-летняя Лиза Василенко (Лола в сериале) разорвали отношения.