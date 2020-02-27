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"Звукорежиссер начал смеяться мне в лицо": солист TVORCHI о скандале на Нацотборе-2020

Джеффри Кенни хотел прервать выступление в прямом эфире

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:17

22 февраля в Украине завершился Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2020", в результате которого определилась победитель – группа Go_A. Этот год не обошелся без скандалов – финалисты шоу обвинили организаторов в непрофессионализме. Причиной тому послужили технические проблемы со звуком во время выступления TVORCHI.

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Солист Джеффри Кенни заявил, что слышал в наушниках только свой голос, но не музыку. Более того, музыканты больше никогда не примут участия в Национальном отборе. Продюсер шоу Руслан Квинта заявил обратное – у группы была исправная аппаратура, им просто не хватило опыта.

Ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич в своей программе "Зе Интервьюер" пообщался с участниками группы TVORCHI и попросил их детально рассказать о том, что на самом деле произошло в финале Нацотбора. По словам Джеффри, он совсем не слышал музыки и поэтому ему было тяжело попадать в ноты. Поэтому со стороны казалось, что у солиста проблемы с вокалом.

Группа TVORCHI
Группа TVORCHI
Фото: instagram.com/tvorchi_official

"Я был зол. Мы много репетировали... И когда я шел на сцену, звукорежиссер попросил меня проверить наушники. Но тогда я мог услышать в них только то, что я пел, без музыки. Я боялся, что с нами повториться такая же ситуация, что и в полуфинале. Когда заиграла музыка на сцене, я ничего не слышал в наушниках и не был уверен, что нахожусь в правильной тональности. Я просто слышал свой голос и больше ничего. Хотел засунуть наушник глубже, ведь думал, что просто плохо слышу", – рассказал солист TVORCHI.

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Саунд-продюсер Андрей Гуцуляк сразу же понял, что у Джеффри проблемы со звуком. Сразу после выступления артисты пошли к человеку, который отвечал за это.

"Когда мы пришли и сказали, что у нас были проблемы со звуком, режиссер начал смеяться и оправдываться: "Я ничего не делал". Наш менеджмент подходил к продюсерам шоу, но они сказали, что мы уже ничего не изменим. Мы поняли, что в таких конкурсах не все зависит от нас", – добавил Андрей.

Джеффри даже думал прекратить выступление из-за проблем со звучанием, но решил не срывать эфир. В голове у него крутилась только лишь нецензурная лексика, а звукорежиссер рассмеялся ему в лицо.

Ранее мы рассказывали, как прошел финал Нацотбора на Евровидение-2020.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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