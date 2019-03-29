Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Узнайте, как можно смешно пошутить над домочадцами, коллегами, друзьями

Розыгрыши на 1 апреля Фото: Depositphotos

Праздник смеха не за горами. 1 апреля 2019 года приходится уже на ближайший понедельник. Поздравления с 1 апреля вас могут застигнуть в любом месте, и вы легко можете стать "жертвой" розыгрыша. Чтобы не остаться не у дел, подготовьте сами несколько розыгрышей, приколов и шуток, на 1 апреля.

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Как разыграть друзей, близких, коллег, одноклассников на 1 апреля, читайте в нашей статье.

1 апреля: шутки начинаются с утра

Открытки с 1 апреля Фото: Pixabay

В тюбик зубной пасты можно закачать сметану. А душ в ванной комнате направляется на потенциальную жертву и смеситель переключается на душ.

1 апреля: розыгрыши с водой

В кастрюльку наливается вода, закрывается сверху листом бумаги, переворачивается вверх дном, ставится на ровный пол или даже лучше стол, бумага вытаскивается. Вода не вытекает. Один из членов семьи видит бесхозную мешающую кастрюлю и поднимает с понятным результатом.

Мокрые шутки на 1 апреля

Розыгрыши на 1 апреля Фото: Pixabay

В качестве варианта вместо кастрюли берется стеклянная банка литра на 3–5 и ставится там, где это помешает потенциальной жертве, которая видит воду и просто приходится ломать голову как обойтись с наименьшими жертвами.

Розыгрыш с 1 апреля за столом

На семейном обеде положите одному из членов семьи под скатерть маленький плоский магнит. А на скатерть, как и положено, столовые приборы. Смешно получится, когда человек попробует взять ложку/ вилку/нож. Главное, чтобы возле человека не стояла тарелка с горячим супом, ведь она легко может вылиться.

Как пошутить на 1 апреля в школе

Картинки с 1 апреля Фото: Pixabay

На листе бумаги печатается следующий текст: "В связи с прорывом водопроводной сети занятий в школе 1 апреля не будет. Ученикам старших классов (9–11) явиться к 10:00 в рабочей одежде с ведрами и тряпками. Администрация". Это объявление цепляется на входные двери. Представьте, как все обрадуются в первый день после каникул!

Приколы на 1 апреля на уроке

Напишите на уроке записку со словами: "На потолке швабра" и передайте соседу по парте. Скажите ему, чтобы после прочтения передал записку дальше. Эффект будет потрясающий, когда каждый, прочитавший записку, будет искать швабру на потолке, а с ними и учительница.

Как разыграть парня на 1 апреля по телефону

Звоните приятелю и просите, чтобы не отвечал на телефонные звонки в течение десяти минут, так как на линии работает телефонист и его может ударить током. Через несколько минут перезваниваете, и если поднимают трубку, издаете душераздирающий вопль.

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