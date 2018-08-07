Пока еще жарко: рецепты лучших освежающих супов
Приготовьте окрошку с соком лайма и лимонником, а гаспаччо — с медом
Эта неделя обещает быть по-настоящему летней: ожидается 30-градусная жара! В такую погоду еда должна быть легкой и освежающей. Этим параметрам соответствуют холодные супы, рецептами которых с "Сегодня" поделился любитель кулинарных экспериментов, ведущий программ "Ранок з Україною" и "Свекруха чи невістка" на канале "Украина" Григорий Герман. Он советует готовить окрошку на кокосовом молоке, а в гаспаччо добавлять мед и брынзу.
Окрошка с перетертыми желтками на минеральной воде
Ингредиенты (на 2 порции):
- Квас или минеральная вода 1 л
- Картофель 2 шт.
- Куриное филе отваренное 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Огурец 2 шт.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Горчица 50 г
- Зеленый лук по вкусу
- Соль по вкусу
Приготовление (60 минут):
Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите. Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком. Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с горчицей. Все нарезанные ингредиенты смешайте. В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.
Получается очень легкий, чуть газированный суп. При желании можно заменить минералку на более привычный квас.
Окрошка на кокосовом молоке с соком лайма
Ингредиенты (на 2 порции):
- Кокосовое молоко 1 б.
- Минеральная вода 0,5 л
- Помидоры 3 шт.
- Картофель 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Огурец 2 шт.
- Яйцо куриное вареное 1 шт.
- Куриное филе вареное 1 шт.
- Базилик свежий 1 веточка
- Лемонграсс (лимонник) 1 стебель
- Сок лайма 50 мл
- Зеленый лук по вкусу
- Соль по вкусу
Приготовление (60 минут):
Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите. Отваренную куриную грудку, огурцы, яйца, картофель и морковь нарежьте мелким кубиком. Зеленый лук измельчите. Помидоры нарежьте крупными кусками.
Поместите помидоры, кокосовое молоко, базилик, стебель лемонграсса, сок лайма в блендер и превратите в однородное пюре. Протрите его через сито, убрав все лишнее. Разбавьте при необходимости минеральной водой до нужной вам консистенции. Соедините все ингредиенты.
Вкус у этой окрошки получается очень насыщенный, яркий, а самое главное — освежающий, что и надо в жару.
Гаспаччо с медом и карпатской брынзой
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Помидоры 4 крупных
- Болгарский перец 1 крупный
- Мед 3 ч. л.
- Базилик свежий 2 веточки
- Томатный сок 100 мл
- Винный уксус 1 ст. л
- Лук свежий 1 маленький
- Брынза карпатская 50 г
- Соль, перец по вкусу
Приготовление (15 минут):
Овощи вымойте, помидоры, перец нарежьте крупными кубиками, лук — мелкими кубиками. Поместите все ингредиенты, кроме брынзы, в блендер. Взбейте до однородного состояния. Протрите через мелкое сито для дополнительной гладкости фактуры. Дайте настояться в холодильнике минимум 1 час. При подаче добавьте в тарелку брынзу, нарезанную кубиками. Альтернатива этому сыру — фета.
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Таратор с болгарским перцем
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Кефир 200 мл
- Огурец 1 шт.
- Вода минеральная 100 мл
- Болгарский перец 100 г
- Сушеный чеснок 1 ст. л.
- Грецкие орехи 50 г
- Укроп 3 веточки
- Соль по вкусу
Приготовление (15 минут):
Натрите огурец на мелкой терке. Болгарский перец нарежьте мелким кубиком.
Укроп мелко нарежьте. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковородке и мелко порубите ножом. Кефир приправьте сухим чесноком. Соедините кефир, перец, зелень, огурец и орехи. При необходимости разбавьте минеральной водой. Посолите по вкусу.