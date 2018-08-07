Пока еще жарко: рецепты лучших освежающих супов

Приготовьте окрошку с соком лайма и лимонником, а гаспаччо — с медом

Эта неделя обещает быть по-настоящему летней: ожидается 30-градусная жара! В такую погоду еда должна быть легкой и освежающей. Этим параметрам соответствуют холодные супы, рецептами которых с "Сегодня" поделился любитель кулинарных экспериментов, ведущий программ "Ранок з Україною" и "Свекруха чи невістка" на канале "Украина" Григорий Герман. Он советует готовить окрошку на кокосовом молоке, а в гаспаччо добавлять мед и брынзу.

Окрошка с перетертыми желтками на минеральной воде

Ингредиенты (на 2 порции):

Квас или минеральная вода 1 л

Картофель 2 шт.

Куриное филе отваренное 1 шт.

Морковь 1 шт.

Огурец 2 шт.

Яйцо куриное 2 шт.

Горчица 50 г

Зеленый лук по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление (60 минут):

Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите. Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком. Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с горчицей. Все нарезанные ингредиенты смешайте. В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.

Получается очень легкий, чуть газированный суп. При желании можно заменить минералку на более привычный квас.

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Окрошка на кокосовом молоке с соком лайма

Ингредиенты (на 2 порции):

Кокосовое молоко 1 б.

Минеральная вода 0,5 л

Помидоры 3 шт.

Картофель 2 шт.

Морковь 1 шт.

Огурец 2 шт.

Яйцо куриное вареное 1 шт.

Куриное филе вареное 1 шт.

Базилик свежий 1 веточка

Лемонграсс (лимонник) 1 стебель

Сок лайма 50 мл

Зеленый лук по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление (60 минут):

Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите. Отваренную куриную грудку, огурцы, яйца, картофель и морковь нарежьте мелким кубиком. Зеленый лук измельчите. Помидоры нарежьте крупными кусками.

Поместите помидоры, кокосовое молоко, базилик, стебель лемонграсса, сок лайма в блендер и превратите в однородное пюре. Протрите его через сито, убрав все лишнее. Разбавьте при необходимости минеральной водой до нужной вам консистенции. Соедините все ингредиенты.

Вкус у этой окрошки получается очень насыщенный, яркий, а самое главное — освежающий, что и надо в жару.

Гаспаччо с медом и карпатской брынзой

Ингредиенты (на 1 порцию):

Помидоры 4 крупных

Болгарский перец 1 крупный

Мед 3 ч. л.

Базилик свежий 2 веточки

Томатный сок 100 мл

Винный уксус 1 ст. л

Лук свежий 1 маленький

Брынза карпатская 50 г

Соль, перец по вкусу

Приготовление (15 минут):

Овощи вымойте, помидоры, перец нарежьте крупными кубиками, лук — мелкими кубиками. Поместите все ингредиенты, кроме брынзы, в блендер. Взбейте до однородного состояния. Протрите через мелкое сито для дополнительной гладкости фактуры. Дайте настояться в холодильнике минимум 1 час. При подаче добавьте в тарелку брынзу, нарезанную кубиками. Альтернатива этому сыру — фета.

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Таратор с болгарским перцем

Ингредиенты (на 1 порцию):

Кефир 200 мл

Огурец 1 шт.

Вода минеральная 100 мл

Болгарский перец 100 г

Сушеный чеснок 1 ст. л.

Грецкие орехи 50 г

Укроп 3 веточки

Соль по вкусу

Приготовление (15 минут):

Натрите огурец на мелкой терке. Болгарский перец нарежьте мелким кубиком.

Укроп мелко нарежьте. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковородке и мелко порубите ножом. Кефир приправьте сухим чесноком. Соедините кефир, перец, зелень, огурец и орехи. При необходимости разбавьте минеральной водой. Посолите по вкусу.