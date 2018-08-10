ТОП хитовых рецептов августа: салат из дыни с мясом и фриттата с овощами
Приготовьте нежный орехово-сливовый тарт, пикантные сэндвичи с персиками и необычный салат из дыни с ветчиной
В последний месяц лета наши холодильники ломятся от овощного и фруктового изобилия. Всем этим добром надо насладиться по максимуму. Но, чтобы это не вылезло боком, важно соблюдать правила.
"Фрукты ешьте в первой половине дня, до 14:00", — советует диетолог Татьяна Фиалкова: так как большинство фруктов содержит много природных сахаров, то съеденные вечером, когда замедляется наш обмен веществ, они могут спровоцировать набор веса. А вот такие августовские овощи, как перцы, огурцы, кабачки и цветная капуста — отличный вариант для ужина, потому что они низкокалорийны. Что оригинального приготовить из даров августа? Рецептами с нами поделились кулинарные блогеры Андрей Рудьков и Зоряна Ивченко.
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Салат с дыней и ветчиной
Ингредиенты (на 2 порции):
- Дыня 200 г
- Пармская ветчина 100 г
- Руккола 100 г
- Лимон 0,5 шт.
- Салат корн 100 г
- Стебель майорана 1 шт.
- Оливковое масло 40 г
- Соль, перец по вкусу
Приготовление (15 минут):
Разрежьте дыню пополам и освободите от семян. Используя специальную ложку, выньте мякоть так, чтобы получились шарики, или просто нарежьте ее кубиками. Нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Вымытые салат корн и рукколу разложите на блюде. Лимонный сок смешайте с оливковым маслом и добавьте соль, перец по вкусу. На листья салата поместите шарики дыни и ветчину. Полейте салат заправкой, добавьте майоран.
Фриттата с овощами
Ингредиенты (на 4 порции):
- Яйца 6 шт.
- Перец красный сладкий 1 шт.
- Цукини желтый или зеленый 1 шт. (около 300 г)
- Помидоры мелкие 200 г
- Кукуруза 1 початок
- Базилик пучок
- Масло оливковое 2 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец черный по вкусу
- Соус песто для подачи 100 г
Приготовление (30 минут):
Сладкий перец разрежьте пополам, удалите плодоножку с семенами и вымойте. Нарежьте тонкими полосками. Цукини нарежьте кружками толщиной около 0,5 см. Срежьте острым ножом зерна с початков кукурузы, помидоры разрежьте пополам.
В сковороде нагрейте оливковое масло и положите перец и цукини. Готовьте, помешивая, 5 минут. Добавьте зерна кукурузы и готовьте еще 1 минуту. Положите помидоры и базилик и готовьте еще минуты 3.
Яйца взболтайте венчиком с солью и перцем и вылейте на овощи. Поставьте сковороду в нагретую до 190 градусов духовку и готовьте фриттату, пока яичная масса не приготовится, минут 10. При желании за несколько минут до окончания готовки присыпьте блюдо тертым сыром.
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Сэндвичи с персиками и сыром бри
Ингредиенты (на 2 порции):
- Хлеб 2 слайса
- Мед 30 г
- Персик 1 шт.
- Лук красный 1 шт.
- Сыр бри 100 г
Приготовление (15 минут):
Приготовьте два слайса хлеба — подойдет любой, ваш любимый. Нужно получить и хорошую хрустящую корочку, и нежную серединку. Для этого поджарьте хлеб на сухой сковородке в течение 3 минут с каждой стороны.
Пока готовится хлеб, нарежьте лук полукольцами, а персики — тонкими дольками.
Сыр нарезайте не слишком тонко: желательно, чтобы куски были разной толщины. Когда он будет плавиться, то какие-то из них станут мягче, а какие-то лучше сохранят текстуру.
Щедро смажьте готовый хлеб медом, на него выложите персики, на них — лук, а сверху — сыр. Запекайте в духовке 3—4 минуты.
Ореховый тарт со сливами
Ингредиенты (на 8 порций):
- Молотый фундук 190 г
- Масло сливочное растопленное 3 ст. л.
- Сахар 180 г
- Мед 1 ст. л.
- Крахмал кукурузный 1 ч. л.
- Разрыхлитель 1/4 ч. л.
- Молоко 150 мл
- Йогурт 150 г
- Ванильный экстракт 1 ч. л.
- Черника 200 г
- Сливы 200 г
- Яйца 2 шт.
- Соль щепотка
Приготовление (60 минут):
Для теста смешайте молотые орехи, 30 граммов сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности. Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму 30 на 10 сантиметров для тарта. Поставьте в нагретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Выньте, остудите.
Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом.
Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте молочным кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.