ТОП хитовых рецептов августа: салат из дыни с мясом и фриттата с овощами

Приготовьте нежный орехово-сливовый тарт, пикантные сэндвичи с персиками и необычный салат из дыни с ветчиной

В последний месяц лета наши холодильники ломятся от овощного и фруктового изобилия. Всем этим добром надо насладиться по максимуму. Но, чтобы это не вылезло боком, важно соблюдать правила.

"Фрукты ешьте в первой половине дня, до 14:00", — советует диетолог Татьяна Фиалкова: так как большинство фруктов содержит много природных сахаров, то съеденные вечером, когда замедляется наш обмен веществ, они могут спровоцировать набор веса. А вот такие августовские овощи, как перцы, огурцы, кабачки и цветная капуста — отличный вариант для ужина, потому что они низкокалорийны. Что оригинального приготовить из даров августа? Рецептами с нами поделились кулинарные блогеры Андрей Рудьков и Зоряна Ивченко.

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Салат с дыней и ветчиной

Ингредиенты (на 2 порции):

Дыня 200 г

Пармская ветчина 100 г

Руккола 100 г

Лимон 0,5 шт.

Салат корн 100 г

Стебель майорана 1 шт.

Оливковое масло 40 г

Соль, перец по вкусу

Приготовление (15 минут):

Разрежьте дыню пополам и освободите от семян. Используя специальную ложку, выньте мякоть так, чтобы получились шарики, или просто нарежьте ее кубиками. Нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Вымытые салат корн и рукколу разложите на блюде. Лимонный сок смешайте с оливковым маслом и добавьте соль, перец по вкусу. На листья салата поместите шарики дыни и ветчину. Полейте салат заправкой, добавьте майоран.

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Фриттата с овощами

Ингредиенты (на 4 порции):

Яйца 6 шт.

Перец красный сладкий 1 шт.

Цукини желтый или зеленый 1 шт. (около 300 г)

Помидоры мелкие 200 г

Кукуруза 1 початок

Базилик пучок

Масло оливковое 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец черный по вкусу

Соус песто для подачи 100 г

Приготовление (30 минут):

Сладкий перец разрежьте пополам, удалите плодоножку с семенами и вымойте. Нарежьте тонкими полосками. Цукини нарежьте кружками толщиной около 0,5 см. Срежьте острым ножом зерна с початков кукурузы, помидоры разрежьте пополам.

В сковороде нагрейте оливковое масло и положите перец и цукини. Готовьте, помешивая, 5 минут. Добавьте зерна кукурузы и готовьте еще 1 минуту. Положите помидоры и базилик и готовьте еще минуты 3.

Яйца взболтайте венчиком с солью и перцем и вылейте на овощи. Поставьте сковороду в нагретую до 190 градусов духовку и готовьте фриттату, пока яичная масса не приготовится, минут 10. При желании за несколько минут до окончания готовки присыпьте блюдо тертым сыром.

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Сэндвичи с персиками и сыром бри

Ингредиенты (на 2 порции):

Хлеб 2 слайса

Мед 30 г

Персик 1 шт.

Лук красный 1 шт.

Сыр бри 100 г

Приготовление (15 минут):

Приготовьте два слайса хлеба — подойдет любой, ваш любимый. Нужно получить и хорошую хрустящую корочку, и нежную серединку. Для этого поджарьте хлеб на сухой сковородке в течение 3 минут с каждой стороны.

Пока готовится хлеб, нарежьте лук полукольцами, а персики — тонкими дольками.

Сыр нарезайте не слишком тонко: желательно, чтобы куски были разной толщины. Когда он будет плавиться, то какие-то из них станут мягче, а какие-то лучше сохранят текстуру.

Щедро смажьте готовый хлеб медом, на него выложите персики, на них — лук, а сверху — сыр. Запекайте в духовке 3—4 минуты.

Ореховый тарт со сливами

Ингредиенты (на 8 порций):

Молотый фундук 190 г

Масло сливочное растопленное 3 ст. л.

Сахар 180 г

Мед 1 ст. л.

Крахмал кукурузный 1 ч. л.

Разрыхлитель 1/4 ч. л.

Молоко 150 мл

Йогурт 150 г

Ванильный экстракт 1 ч. л.

Черника 200 г

Сливы 200 г

Яйца 2 шт.

Соль щепотка

Приготовление (60 минут):

Для теста смешайте молотые орехи, 30 граммов сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности. Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму 30 на 10 сантиметров для тарта. Поставьте в нагретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Выньте, остудите.

Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом.

Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте молочным кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.