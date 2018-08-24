Мейкап по-украински: три варианта яркого макияжа ко Дню Независимости

Мастера визажа предложили золото брюнеткам и цвета флага самым смелым

Накануне Дня Независимости мы попросили известных визажистов создать патриотический мейкап украинки.

"Украинские женщины, от природы наделенные красотой, обожают привлекать к себе взгляды"

"Украинцы — вообще яркий и нестандартный народ, которому нужно дать свободу творчества во всем", — уверен Олег.

, — уверен известный киевский визажист Олег Машуков. Он сделал особый акцент на бровях и губах, окрасив их желто-синим блеском. Нестандартное чередование цвета (одна бровь синяя, другая желтая) подчеркивает смелость нашего народа и стремление выделиться из толпы.

Инна Мирошниченко из Запорожья постаралась показать боевой дух и красоту украинок: флаг из теней для век — любовь к своей родине, блестки на шее — нежность и чистота. Калина в руках — символ красоты и силы.

А киевский визажист Ася Анистрай представила, как бы выглядела эпатажная художница Фрида Кало, если бы была украинкой. Яркие губы, подчеркнутый темными тенями разрез глаз (макияж в стиле бургунди) и, конечно же, цветы в волосах, как любила Фрида. Нарочито огромные маки напоминают о стиле фолк-арт и демонстрируют страстность и сердечность украинок.

Ася Анистрай. Ничто так не украшает девушку, как маки. Фото: А. Анистрай Инна Мирошниченко. Ее украинка — нежная, но очень сильная. Фото: И. Мирошниченко Олег Машуков. Ультра-мейк для патриотов. Фото: О. Машуков 1/3

Машуков: карьера "на бровях" и женская зависть

Еще пару лет назад считалось, что визажист — это сугубо женская профессия. Но сегодня множество парней раскрыли себя в этом деле: например, киевский визажист Олег Машуков работает со звездами телеканала СТБ и Нового канала, делает мейк многим известным людям и даже успел сняться в сериале.

"Украинские девушки, к сожалению, предпочитают глаза поярче, скулы выделить, нос убрать, — говорит мастер. — Это все возможно, но зачем? Я за то, чтобы делать в меру яркие макияжи в зависимости от типа лица девушки и лишь подчеркивать ее красоту и индивидуальность. Но, увы, мало кто это понимает. Конечно, как и любой мастер, могу дать совет, но чаще всего в работе визажисту нужно учитывать пожелание клиентов. А вообще я люблю украинскую женскую красоту. Меня не раз приглашали работать в другие страны, но в Украине нравится больше всего".

На День Независимости Олег предлагает не побояться и сделать яркий макияж — ведь и этот праздник для нашей страны достаточно яркий. Можно, к примеру, эпатировать публику, выделив брови и губы цветами украинского флага. Дополнительной яркости такому образу добавят шиммеры.

"Может, теперь это смешно звучит, но моя карьера визажиста и художника по гриму началась с... бровей, — говорит Олег. — Я просто начал делать идеальные брови себе, своим подругам и друзьям. Со временем понял: мне нужно активно развиваться в сфере визажа, так как ни в чем другом себя не видел. Несмотря на то, что визажистов сейчас как блох, известными и популярными становятся единицы. А все потому, что мало быть хорошим визажистом, нужно быть еще и личностью. Я четко это понимал и стремился стать лучшим в своем деле".

Мягкое золото. Особенно выигрышно для брюнеток. Фото: О. Машуков Модный розовый. Сделает взгляд выразительней. Фото: О. Машуков Таинственность. Смоки в фиолетовых оттенках. Фото: О. Машуков Вип-мейк Олега — "Жар-птица". Фото: О. Машуков 1/4

Многие думают, что это совсем не мужская профессия, но родители Олега всегда были на стороне сына, верили, что он сам выберет свой путь.

"Со стороны родителей всегда чувствовал поддержку, и это мне очень помогло, — говорит парень. — Именно благодаря их вере я буквально за 4 года смог достичь вершин в индустрии красоты. Вообще, что бы там ни говорили, визажист — это художник. А у художников нет гендерного деления".

По мнению парня, мужчины в деле визажа — интереснее и провокационнее, ведь именно они могут рассмотреть женскую красоту и правильно ее подчеркнуть.

"Мужчины — независимые судьи, а женщины склонны завидовать чужой красоте. Думаю, что в дальнейшем мужской пол захватит эту сферу. Судя по работам мужчин-визажистов, которые я наблюдаю на разных выставках и мероприятиях, их мейк выполнен зачастую более качественно, чем мейк женщины-визажиста", — говорит мастер.

По словам Олега, в этой сфере визажа, как и в любой другой, существуют свои нюансы. Это работа с людьми — совершенно разными личностями, у которых свои вкусы и местами очень оригинальные взгляды. Нужно быть максимально внимательным в этом деле и готовым к разным сюрпризам.

"Помню, ко мне пришла женщина на макияж, — рассказывает мастер. — Результат был крутым, но я не ожидал, что она начнет плакать!! В итоге моя работа была испорчена. Мне пришлось переделывать все заново. Знаете, это было, с одной стороны, смешно, а с другой — грустно. Но скажу одно: когда клиентки плачут от счастья — наверное, это лучшая награда для визажиста".

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Мирошниченко: когда ссора во благо

Инна Мирошниченко из Запорожья мечтала быть визажистом еще в детском саду.

"Приходя из садика, брала старую мамину палетку и рисовала ею тени всех цветов радуги, — с улыбкой вспоминает Инна. — Родители никогда меня не ругали и не говорили, что это некрасиво, просто тактично подсказывали, что исправить, и вообще всегда поддерживали. Чуть повзрослев, я уже делала макияж соседкам и знакомым, а они со мной расплачивались разным вкусностями. Так потихоньку я и начала расти в своем деле".

На День Независимости Инна предлагает девушкам подчеркнуть не только свою красоту, но и внутреннюю силу. Для этого нежность кожи можно подчеркнуть блестками или шиммером. На лице акцент делаем на бровях и глазах: патриотизм натуры можно передать использованием цветов украинского флага. Губам стоит оставить натуральный оттенок, а волосы украсить крупными цветами, гроздьями калины или венком.

Когда пришло время определяться с профессией, родители Инны убедили, что макияж не может быть делом всей жизни.

"Я поступила на журфак, пошла работать, но вскоре поняла — это не мое", — признается мастер.

В выборе профессии Инне помогла... ссора с парнем. В сердцах он как-то сказал:

"Единственное, что ты умеешь, так это краситься!" Как ни странно, но именно тогда я, назло парню, решила, что впредь буду развиваться и рекомендовать себя как визажист. И что вы думаете? Дело быстро пошло вверх".

"Восточные глаза". Такой макияж сегодня особенно популярен. Фото: И. Мирошниченко Таинственная роскошь. Сочетание зеленого с черным. Фото: И. Мирошниченко Волшебная нежность. Нимфа из красивой «сиреневой сказки». Фото: И. Мирошниченко 1/3

Первое, с чем столкнулась Инна — колоссальная конкуренция.

"Многие поняли, что макияжем можно зарабатывать деньги, — говорит Инна. — Есть визажисты, которые рекламируют в сети не свои работы, или свои, но только очень отретушированные в фоторедакторах. Выходит, что пока не попробуешь на себе, не поймешь — хороший ли мастер. Но сарафанное радио никто не отменял, и если человек любит свое дело, то он обречен на успех".

Инна делает мейк для фотосессий разнообразных торжеств, чаще всего свадеб, среди клиентов — и политики, и артисты, и девушки из эскорт-услуг.

"Красивыми хотят быть все, — уверена Инна. — Но чем выше статус клиента, тем хуже отношение. До сих пор работает стереотип — парикмахер, визажист — обслуживающий персонал, а не личность. Порой жалею, что не родилась мужчиной: в наше время девочки-визажисты — это привычно, а вот парень-визажист — совсем другое дело. Кстати, в последнее время ко мне приходят делать мейк все больше мужчин! И не только женихи на свадьбу. Мейк делают для съемок фильмов, телепередач, встреч и выступлений. Им я могу подкрасить брови, бороду, затемнить ресницы, но очень аккуратно, максимально естественно".

Макияж Инна Мирошниченко может сделать даже за пять минут, но бывают такие, на которые уходят часы!

"Как-то заказали грим на Хеллоуин, который я делала 2,5 часа, — вспоминает визажист. — Еще длительный по времени макияж для восточной невесты: его сложность — в густоте красок глаз, которые являются центром притяжения взгляда. Для стран, где носят паранджу, глаза — главное, губы почти не играют никакой роли. Нереально сложный макияж, который пользуется огромной популярностью сегодня. Именно за ним ко мне чаще всего и приходят". "Когда я стала делать европейский макияж (глаза окрашены в серый или коричневый "дым", подведены цветным или черным карандашом. — Авт.), мне предложили открыть курсы! — продолжает Инна. — В итоге я провела свой первый мастер-класс по европейскому мейку. Было аж три человека (смеется), но мы все остались очень довольны. Сейчас группы растут, теперь у меня есть студенты из других стран. Я делаю большую ставку на обучение, планирую со временем открыть свою школу макияжа. Первое, чему я учу ребят, — важно гордиться своей профессией. Обязательно нужно верить в себя, потому что найдутся те, кто попытается тебя убедить: не занимайся чепухой, иди работать в офис. Еще важно — не просто "махать кисточками", а создавать прекрасное. И еще — никогда нельзя останавливаться, думать: все, я профи! Где бы ни была, я всегда мысленно делаю мейк соседу. Красивыми ходят быть все".

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Ася Анистрай: "Клиенты выбирают натуральный мейк"

Ася Анистрай работает визажистом в двух странах одновременно — Украине и Израиле.

"Поначалу, конечно, было сложно, но потом я привыкла, — говорит Ася. — Израиль стал для меня родным, и в Киеве я работаю в двух салонах красоты. В общем, успеваю делать людей красивыми везде. В каждой стране у меня свой график, так что трудностей нет никаких. Когда начинала, сложновато мне было в Киеве: здесь обо мне никто не знал. В Киеве, в отличие от Израиля, чтобы стать востребованным визажистом, нужно уметь все. Потому я дополнительно заканчивала курсы по созданию причесок, накладыванию ресниц, формированию бровей. С другой стороны — я рада, что теперь столько знаю".

На День Независимости Ася предлагает украинкам нанести броский макияж, который подчеркнет черты, и не забыть про аксессуары: крупные украшения, будь то броши, венки или заколки для волос, этим летом особенно актуальны. Разрез глаз стоит подчеркнуть темными тенями, а губы выделить заметным ярким цветом — например, трендовым бургунди. Если же темные цвета вам не идут, можно оставить губы без покрытия, подчеркнув хрупкость и уязвимость образа.

По опыту работы Ася говорит, что израильтяне и украинцы во многом очень схожи, но в Израиле люди более прямолинейные. Они могут сказать о своем недовольстве в лоб, тогда как наши пока лишь учатся этому.

"Вообще в любой стране найдутся те, кто захочет тебя унизить и сказать, что ты бездарь, — уверена Ася. — Но когда опускаются руки у меня или моих знакомых, я всегда говорю: людей много, нервов на всех не хватит. Нужно четко знать свою позицию и ничего не принимать близко к сердцу".

Ася Анистрай делает визаж в разных стилях, но предпочитает бохо, модный в 70-х гг. прошлого века: растрепанные волосы с вплетением разных этноаксессуаров, персиковый оттенок на щеках и нейтральный макияж глаз.

"Благодаря бохо мы возвращаемся в романтическое время хиппи, — говорит Ася. — Техника такого макияжа достаточно необычно смотрится сегодня. Сейчас очень популярен и восточный макияж, но большинство моих клиентов предпочитают натуральный мейкап и не очень хотят использовать яркие цвета".

На вечеринку. Украинки любят подчеркивать губы. Фото: А. Анистрай Универсальный мейк. Воздушный нюд всегда в моде. Фото: А. Анистрай Для самых смелых. Дерзкий смоки и яркие губы. Фото: А. Анистрай Устрашающая красота зомби. Фото: А. Анистрай 1/4

Благодаря навыкам Ася создает не только мейк, но и полный образ своему клиенту.

"Зачастую люди пользуются моими услугами, когда хотят выглядеть сногшибательно на вечеринках, — говорит Ася. — Особенно я "отрываюсь" на Хеллоуин в Украине и Пурим в Израиле. Вот уж где клиенты дают полную волю мастерам визажа!".

Самый сложный визаж Аси был в стиле кубизма.

"Это была моя дипломная работа, — говорит мастер. — Я решила скреативить, это была нереальная графика! Вышла очень яркая работа в желтых, зеленых, синих цветах... На первый взгляд, мейк выглядит крайне просто и легко. Но профи знают, что за простотой скрывается сложность. Нужно нарисовать очень четкие линии, при этом не смешивая цвета. Эта работа у меня заняла три часа".

Ася считает, что научиться делать макияж может каждый, но развиваться в этой сфере и, что особенно важно, выдержать большую конкуренцию — могут далеко не все.