Компания Mattel выпустила Барби в культовых нарядах Yves Saint Laurent

Теперь высокая мода станет немножечко ближе

Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent. Фото: Mattel

Французский модный Дом Yves Saint Laurent, в чьих туфлях с оригинальным каблуком в виде логотипа не так давно появилась Памела Андерсон, вдохновил легендарный кукольный бренд на создание новой коллекции игрушек. Хотя Barbie, о которой идет речь, уже давно стала не просто куклой, а объектом вожделения для коллекционеров.

Компания Mattel представила три куклы, каждая из которых примерила один из самых известных образов Yves Saint Laurent. На одной надета куртка "Сахара" песочного оттенка, на другой – легендарное платье "Мондриан", созданное Ивом Сен-Лораном в 1965 году, а третьей досталось вечернее платье "Париж" с бархатной юбкой и гигантским атласным розовым бантом на спине.

Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel Производитель Барби Mattel создал куклы в образах Saint Laurent Фото: Mattel 1/9

Куклы вышли лимитированной серией, каждая упакована в стильную коробку, перевязанную атласной лентой, и стоит 150 долларов.

Напомним, ранее в Париже открылся музей Ива Сен-Лорана, который обещает стать модной Меккой для поклонников дизайнера.