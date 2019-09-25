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10 причин: почему IQOS есть у всех твоих знакомых?

Сегодня человека с сигаретой в руке встречаешь реже, чем с айкосом

Это не удивительно. В Украине уже 400 тысяч курильщиков отказались от сигарет и перешли на IQOS (а во всем мире – так и вовсе больше 8-ми миллионов). Популярность гаджета продолжает только расти. В конце 2018-го IQOS попал в тренды google, обогнав даже айфон.

Почему так много людей перешли на IQOS? Потому что это лучшая альтернатива сигаретам. Убедились на собственном опыте – в нашем коллективе 8 из 11 курильщиков – IQOS-юзеры.

1. От IQOS меньше вреда, чем от сигарет

Заниматься TRX трижды в неделю, сидеть на кето-диете, устраивать SPA-дни, но при этом сводить оздоровляющий эффект на нет сигаретами – это неразумно. Если не готовы отказаться от курения полностью, рассмотрите, как минимум, менее вредные замены сигаретам. Самая безопасная из них – это IQOS. За счет чего IQOS снижает вред для здоровья?

В сигарете табак и бумага сгорают при температуре 800 градусов Цельсия. В результате получается дым, насыщенный опасными продуктами горения – угарным газом и канцерогенными смолами. В IQOS, в отличии от сигарет, табак не горит, а нагревается до 300-350 градусов Цельсия – этой температуры достаточно, чтобы "извлечь" из табака аромат и никотин. В общей сложности за счет нагревания вместо горения при использовании IQOS выделяется на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами.

2. Не бегаешь на перекур

В IQOS нет дыма, пепла и пассивного курения, так что гаджет можно спокойно использовать в помещении. Дома, в офисе, в машине и даже в ресторане или баре. В Украине уже более 500 IQOS-friendly заведений, в том числе топовые рестораны и отели – сеть Димы Борисова, CHI, Hangover, The Bar, The Burger, Hilton, Relax Park Verkholy и т.д.

3. Это выглядит стильно и в духе времени

Когда у тебя на запястье Apple Watch, в квартире встроен модуль "Умный дом", и даже на ошейнике собаки болтается gps-треккер, странно доставать из кармана пачку сигарет. Сигареты уже слишком устарели, для того чтобы перестать вписываться в современный мир, но еще недостаточно для того, чтобы считаться винтажным аксессуаром.

Зато IQOS – это технологичный гаджет, который словно привезли из будущего. Нечто похожее наверняка было в Футураме. Hi-tech начинка и оболочка с крутым дизайном делают айкос похожим скорее на iPhone, чем на пачку сигарет. В отличие от последней его приятно достать из сумочки, не стыдно выложить на стол в заведении.

4. Выжженные вкусовые рецепторы снова оживают

Горячий и едкий сигаретный дым в буквальном смысле выжигает вкусовые рецепторы. Заядлому курильщику все на один вкус – соленое, пряное, десерты, поцелуи любимой.

Зато после перехода на IQOS забитые рецепторы начинают восстанавливаться уже ко второй неделе. И со временем способность воспринимать вкусовые оттенки восстанавливаются в полном объеме. Кофе снова будет пахнуть кофе, специи – специями. Вина начнут отличаться по вкусам, а в стейке снова можно будет определить степень прожарки.

5. IQOS – это тренд среди знаменитостей

Каждый курильщик, который бросать не хочет, но позаботиться о себе считает необходимым, уже перешел с сигарет на IQOS. Среди пользователей IQOS много известных людей – Владимир Дантес, Евгений Филатов (The Maneken), Сергей Шнуров, Валерий Харчишин, Лера Бородина, Сабина Мусина, Игорь Посыпайко, Алена Долецкая, Слава Каминская (Не Ангелы), Антон Птушкин (Орел и Решка), Дмитрий Ступка, Алексей Долматов (Guf), Рожден Ануси, Евгений Кошевой и многие другие. С IQOS неоднократно замечали даже Владимира Зеленского и Арсения Яценюка.

И дело не только в том, что это модная и "хайповая" штука. IQOS – это с одной стороны способ остаться верным себе и своим привычкам, а с другой – позаботиться о себе.

6. Не вредит окружающим

Помимо заботы о себе любимом, IQOS – это еще и уважение к окружающим. В аэрозоле IQOS нет канцерогенных смол. По результатам исследований аэрозоль IQOS не влияет на качество воздуха в помещении и не имеет побочных эффектов в виде пассивного курения.

Благодаря этому окружающие (даже некурильщики) намного лояльнее относятся к гаджету, чем к сигаретам.

7. Зубы не портятся и не темнеют

При курении сигареты продукты горения оседают на зубах и создают на них темный налет, который с трудом поддается профессиональной чистке. Этот налет со временем превращается в зубной камень, а он, в свою очередь, провоцирует развитие кариеса, пародонтоза и даже потерю зубов. Более того, сигаретный дым увеличивает шанс выпадения имплантов. Во многих стоматологических клиниках врачи не берут на себя ответственность за приживление имплантов, если пациент не отказывается от сигарет после операции.

Зато аэрозоль IQOS не оставляет налет на зубах и не повышает риски стоматологических проблем. После имплантации зубов IQOS также является разумным компромиссом между курением и необходимостью подвергнуть себя стрессу в послеоперационный период, чтобы в короткие сроки полностью отказаться от привычки.

Кстати, неприятный запах изо рта тоже останется в прошлом, а вместе с ним и шутки о "поцелуе с пепельницей".

8. Состояние кожи быстро улучшится

Вред от сигарет налицо. И это не метафора. Воздействие дыма и смол на кожу любого типа усугубляет свойственные ей проблемы. Сухая кожа становится еще суше, а мимические морщины – заметнее. На жирной, склонной к высыпаниям коже забиваются поры, появляется больше воспалений и акне. Лучшее, что можно сделать для здоровья и красоты своей кожи – не курить вообще. Но переход на IQOS по крайней мере избавит ее от воздействия дыма, смол и угарного газа.

9. IQOS – "порок, но впрок"

Звучит странно, но так и есть. Если бы речь шла исключительно об уменьшении вреда от курения, то курильщики массово бросили бы курить или в крайнем случае перешли бы на никотинзаместительную терапию – пластыри и жвачки. Вот только как бы неожиданно это не звучало, но в курении люди ищут не никотин. Если бы это было так, то аптечные препараты закрыли бы эту нишу. Но курильщики ищут в сигаретах другого – уединения, независимости, немножко греховности и порока (но так, чтобы не переступать грань), свободы, социализации. Никотиновый пластырь на предплечье – это не то же самое, что затянуться первой утренней сигаретой и сделать первый глоток кофе. И не то же самое, что до рассвета проговорить по душам с лучшим другом, когда с каждым окурком в пепельнице отношения выходят на новый уровень доверия.

Чтобы менее вредные заменители сигаретам прижились, они должны соответствовать психологическому ритуалу. У IQOS, кажется, получилось.

Вкус, аромат, тактильные ощущения – это важно для курильщика. В стиках – натуральный табак. Аэрозоль визуально похож на дым. Миниатюрный держатель для стика по ощущениям в руке напоминает мундштук. Даже количество затяжек в одном сеансе такое же, как в сигарете – 14 (или 6 минут). По статистике 4 из 5 курильщиков, попробовавших IQOS, переходят на него и полностью отказываются от сигарет.

10. IQOS – это ТОП-подарок

Не знаешь, что подарить курящему другу/любимому/родителям/коллеге, дари IQOS. Не прогадаешь.

Этот гаджет понравится и тем, кто одобряет исключительно практичные подарки и выступает против бессмысленных пылящихся на полке вещей для передаривания. И тем, кто ценит именитые бренды, трендовость и стильный дизайн, IQOS тоже понравится.

Цена у IQOS как раз для подарков – не слишком дорого, не слишком дешево. В зависимости от модели устройство стоит от 1299 до 2699 грн.

Если вы еще сомневаетесь, что стоит перейти с сигарет на IQOS, возьмите устройство на бесплатный тест-драйв. Потому что отзывы отзывами, но лучше попробовать самому и убедиться на деле.

Заказать IQOS на тест-драйв можно на сайте iqos.uа.

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