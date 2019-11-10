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"1936": дизайнер Виктор Анисимов представил фешн-коллаборацию с футбольным клубом

Лицом одежды от ФК "Шахтер" стал Владимир Дантес

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Владимир Дантес стал лицом бренда "1936"
Владимир Дантес стал лицом бренда "1936"
Фото: instagram.com/1936.brand/

В Киеве презентовали бренд "1936" – коллекцию одежды, разработанной дизайнером Виктором Анисимовым и ФК "Шахтер". Лицом рекламной кампании стал певец Владимир Дантес, который недавно представил новый клип.

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Одежда от донецкого футбольного клуба представляет собой куртки, плащи-кимоно, спортивные костюмы, брюки, футболки и прочее. Большинство моделей трансформируются и легко сочетаются между собой.

Логотипом бренда "1936" стал оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой ФК "Шахтер". Тестовая коллекция осень-зима – 2020/21 состоит из 36 моделей, в том числе из 19 вещей-трансформеров.

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Примечательно, что лицом рекламной кампании одежды от Виктора Анисимова и "Шахтера" стал певец и ведущий Владимир Дантес. "Я считаю, что шапки, которые выпускают все футбольные клубы, практически, их в жизни не наденешь. А в такой шапке, мне кажется, можно пройтись", – сказал Дантес, представляя коллекцию "1936".

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"Эта идея зародилась шесть лет назад, но разные обстоятельства не давали нам это сделать", – рассказывает Виктор Анисимов. Дизайнер добавил, что вся коллекция была создана за два месяца, хотя обычно на это уходит около года.

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