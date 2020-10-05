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3 простых шага для восстановления деревянных лестниц

Дерево дарит дому особое тепло и уют, но и требует едва ли не наибольшего внимания

Лестница в доме – не просто функциональная конструкция, соединяющая между собой комнаты и этажи. Это полноценный элемент дизайна, который придает помещению интересную фактурность и динамику. Для лестниц можно использовать любой материал: дерево, стекло или металл, что позволит воплотить любую вашу мечту в реальность. Например, металлические лестницы с коваными узорами на перилах будут гармонично смотреться в стилях классика и барокко, а стеклянные перила станут прекрасным дополнением для стилей хай-тек и лофт. Мы же хотим вам рассказать о лестницах из древесины, ведь этот материал дарит помещению особое тепло и уют, но и требует едва ли не наибольшего ухода.

Дерево – универсальный материал, который может использоваться в любом стиле дизайна интерьера. Экостиль, арт-деко, кантри, классический стиль, модерн, рустик и много других стилей невозможно представить без широкого использования древесины. Дерево прекрасно сочетается с естественными цветами стен – белым, бежевым, желтым, оттенками коричневого, голубого и зеленого. Полной естественной гармонии можно достичь благодаря сочетанию дерева с другими экологическими материалами – натуральными тканями, стеклом, камнями или металлом.

В связи с высокими эксплуатационными нагрузками, лестницы требуют такого же надежного покрытия, как и пол. Лак для деревянных полов Alpina Fussbodenlack – отличное решение для создания гладкой поверхности с высокой износостойкостью. Алкидно-уретановая основа лака отвечает за создание чрезвычайно прочного, эластичного, ударопрочного и водонепроницаемого покрытия, которое легко моется. Рекомендуем три простых шага для идеального результата:

Полностью удалите загрязнения, пыль, старые покрытия и поврежденную древесину соответствующим инструментом. Крепкие старые лаковые покрытия отшлифуйте. Перед применением лак необходимо тщательно перемешать. Лак следует наносить валиком или щеткой при температуре окружающей среды не ниже 5°C в 2-3 слоя с обязательной шлифовкой между слоями.

Лестница станет замечательным ярким акцентом в вашем доме, но кроме дизайна, следует не забывать и о функциональности и уходе. Именно поэтому правильно подобранные материалы позволят сохранить внешний вид и надежность конструкции лестницы на долгое время.

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