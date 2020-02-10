5 нарядов на красной дорожке Оскара-2020, которые уже окрестили модным провалом

"Гусеница", "дыры для вентиляции" и другие модные факапы звезд

Красная дорожка "Оскара-2020": Блэк Чайна Фото: Getty Images

Церемония награждения премии "Оскар-2020" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой, а Хоакин Феникс – лучшим актером за главную роль в фильме "Джокер". Смотрите также полный список победителей премии "Оскар-2020".

А пока лауреаты наслаждаются послевкусием победы, мы разбираем образы, которые продемонстрировали звезды на красной дорожке "Оскара-2020". Отметим, мы уже показали самые эффектные наряды, которые обязательно стоит увидеть, а теперь делимся образами знаменитостей, которые не нашли позитивного отклика в Сети.

Кристен Уиг

Прекрасный, элегантный верх наряда от Valentino омрачил слишком оригинальный низ, украшенный рюшами по бокам. В результате американская актриса Кристен Уиг напомнила пользователям Сети гусеницу, да еще и красную.

"Оскар-2020": актриса Кристен Уиг на красной дорожке Фото: Getty Images

Блэк Чайна

Эпатажная модель решила соответствовать своему имиджу и появилась на красной дорожке в откровенном наряде от Dona Matosh. Платье не только выглядело несуразно на Блэк, но и превратило достоинства в недостатки: пышная грудь модели попросту выпала из наряда.

Красная дорожка "Оскара-2020": Блэк Чайна Фото: Getty Images

Кейтлин Девер

Не возникает сомнений, что юная американская актриса заблаговременного готовилась к столько масштабному событию. Однако ее наряд, хоть и от Louis Vuitton, подходит, скорее, для выпускного бала, нежели для красной дорожки "Оскара".

Кейтлин Девер на красной дорожке церемонии "Оскар-2020" Фото: Getty Images

Певица Аврора

Звезда, по всей видимости, решила сделать ставку на оригинальности и появилась на красной дорожке "Оскара-2020" в костюме, напоминающем кимоно. Смотрится неплохо, но, кажется, абсолютно не соответствует событию.

"Оскар-2020": певица Аврора на красной дорожке Фото: Getty Images

Оливия Колман

Оскароносная актриса в этом году решила сделать ставку на бархат и прогадала. Наряд подчеркнул недостатки фигуры звезды, а отверстия на плечах Оливии Колман напомнили пользователям Сети дыры для вентиляции.

Оливия Колман Фото: Getty Images

Ранее мы также рассказали все самые интересные подробности 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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