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51-летняя Тони Брэкстон со смелым декольте в мини-платье блистала на красной дорожке

Тяжело поверить, что певице уже 51 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:33
Тони Брэкстон
Тони Брэкстон
Фото: instagram.com/tonibraxton

Известная американская певица Тони Брэкстон в свой 51-год без лишней скромности позволяет такие откровенные наряды, что не все молодые красотки могут себе позволить такую вольность.

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Для очередного выхода на красную дорожку звезда 90-х выбрала откровенное мини-платье белого цвета с одним рукавом. Второе плече знаменитости было оголенное, а глубокое декольте смотрелось даже вызывающе. Свой светский аутфит Брэкстон дополнила босоножками нежно-персикового оттенка, кулоном в виде сердца и массивными кольцами.

Тони Брэкстон смелом наряде – белом мини-платье на один рукав
Тони Брэкстон смелом наряде – белом мини-платье на один рукав
Фото: Getty Images

На руку Тони сыграла и молодежная прическа – идеально гладкие волосы с ярким вечернем макияжем. Смотря на такую эффектную красотку, тяжело поверить, что ей уже 51 год.

Недавно в зеленом мини-платье со смелым декольте в свет вышла американская певица Мэрайя Кэри. Ее образ получился не слишком удачным, светлые колготки подпортили общий вид. А вот 50-летней Дженнифер Энистон удалось удивить фанатов стильным образом – черными лосинами и блузкой с глубоким декольте. 

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