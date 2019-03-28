65-летняя Брижит Макрон в платье-пиджаке похвасталась стройными ногами

Первая леди Франции представала в деловом образе

65-летняя Брижит Макрон Фото: AFP

После эффектного появления в алом вечернем платье первая леди Франции 65-летняя Брижит Макрон продолжает завораживать стильными образами и стройными ногами.

На этот раз жена президента Франции Эммануэля Макрона для званого ужина в Елисейском дворце надела тренд 2019 года – темно-синее платье-пиджак с металлическими пуговицами и кожаными вставками на карманах с воротником. В меру короткий наряд оголил стройные ноги 65-летней Брижит, что придало образу слегка откровенного характера. Дополнением ее выхода стали классические туфли-лодочки на высоких каблуках.

Брижит Макрон с мужем Эммануэлем Макроном в темно-синем платье-пиджаке Фото: AFP

Идеально уложенные волосы и правильно подобранный макияж делали Брижит Макрон более молодой. Рядом с ней позировал и сам президент Франции.

Напомним, что совсем недавно жена президента Франции появилась на футбольном матче в джинсах и кроссовках.

Ранее президентская чета Франции побывала в Бельгии, где в их честь состоялся праздничный ужин. Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

Также смотрите в нашем видео, как Брижит Макрон делала ремонт в Елисейском дворце:

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