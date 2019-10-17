"Абсолютно протестую": Маша Ефросинина обратилась к украинским модницам

Выпуском коллекции домашней одежды ведущая разбивает стереотипы

Долой растянутые спортивки и бабушкины халаты. Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно показала архивный снимок с мужем, призывает украинок оставаться привлекательными и дома тоже. Для этого даже создала собственную линию одежды.

Эксклюзивно для "Сегодня" украинская ведущая демонстрирует халаты, которые смоделировала сама. Более того, Ефросинина просит украинских женщин освободиться от советских штампов и носить дома красивую, а не поношенную одежду.

"В моей коллекции модели на любой вкус. Женщина даже дома должна быть привлекательной. Как мамы нас учили, это уже не надо носить – это для дома пойдет. И вот ты засаленная ходишь, жаль же выбрасывать. Я абсолютно протестую против этого. Мне хочется, чтобы дома переодевались".

Коллекция домашней одежды Mashsh Фото: instagram.com/mashsh.wear Коллекция домашней одежды Mashsh Фото: instagram.com/mashsh.wear Коллекция домашней одежды Mashsh Фото: instagram.com/mashsh.wear Коллекция домашней одежды Mashsh Фото: instagram.com/mashsh.wear Коллекция домашней одежды Mashsh Фото: instagram.com/mashsh.wear 1/5

Звездная ведущая в коллекцию домашней одежды добавляет также резиночки для волос – очень интересный аксессуар. А вот мировые селебрити – уже давно освоили дизайн одежды и аксессуаров. Самая богатая певица мира Рианна каждый сезон выпускает собственную линию женского белья. Жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория – сумочки. А актриса сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер предлагает обувь на каблуках.

Ранее мы также писали, что 15-летняя дочь Маши Ефросининой рассказала о новом увлечении.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.