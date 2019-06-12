Адриане Лиме – 38: эффектные выходы самого красивого "ангела" Victoria's Secret

ТОП-5 самых красивых нарядов модели

Адриана Лима Фото: Getty Images

Американская модель и "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима, которая в ноябре прошлого года в последний раз вышла на подиум в белье популярного бренда, сегодня, 12 июня, отмечает свой 38 день рождения.

Адриана Лима завязала с подиумом по требованию своего бойфренда. Подробности в видео:

Адриана Лима впервые стала известна как модель Victoria's Secret еще в далеком 1999 году. На протяжении всей своей модельной карьеры Лима считалась одним из секс-символов Голливуда. Многие девочки ровнялись на нее и мечтали быть похожими на самую востребованную модель мира. И вправду, каждый ее выход в свет сопровождался роскошными и сексуальными нарядами.

Сегодня.Lifestyle предлагают подборку фото самых эффектных нарядов Адрианы Лимы.

Звезда Каннского фестиваля

В мае 2019 года на Лазурном побережье Франции прошел ежегодный Каннский кинофестиваль. Стоит отметить, что модель весьма скрупулезно подготовилась к важному событию и покоряла сердца фанатов своей красотой.

Адриана Лима была в прямом слове ослепительно роскошна. Звезда облачилась в облегающее платье Michael Kors цвета морской волны, которое было полностью расшито пайетками. Образ завершали идеально подобранные в тон наряду серьги от Chopard и черные туфли с острым носком от культового бренда Christian Louboutin.

Наряд Адрианы Лимы от Michael Kors Фото: Getty Images

После премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" на одной из пати Chopard Адриана Лима сделала ставку на белом костюме от австрийского модельера Petar Petrov.

Адриана Лима в брючном костюме Petar Petrov Фото: Getty Images

Адриана смотрелась стильно в костюме-двойне, в котором были соблюдены все трендовые нюансы, например – брюки-клеш и металлическая пуговица. Простая черная майка как некстати идеально подходила под наряд. Украшением светского аутфита стали ярко-красные губы и идеально гладкие волосы, которые были собраны назад.

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А на одном из благотворительных вечеров в рамках фестиваля красотка ошеломила черным платьем с кружевами, V-образным декольте, открытыми плечами и достаточно высоким разрезом. Из украшений на Адриане были роскошные серьги с изумрудами.

Адриана Лима в Каннах 2019 Фото: Getty Images

Также хочется вспомнить ее блистательный выход на красную дорожку Каннского фестиваля в прошлом году. Тогда еще 36-летняя Адриана Лима позировала фотографам в длинном мерцающем платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул достоинства фигуры модели.

Адриана Лима Фото: Getty

Адриана Лима Фото: Getty

Мировая премьера фильма "8 подруг Оушена"

На красной дорожке самой ожидаемой премьеры 2018 года - фильма "8 подруг Оушена" – Адриана появилась в потрясающем вечернем платье с высоким разрезом от Roberto Cavalli. В ее образе было идеально все – прическа, макияж, идеально подобранная черная обувь и драгоценности.

Адриана Лима на премьере фильма в Нью-Йорке Фото: AFP

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