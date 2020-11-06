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Алена Сависько, известная модель, на обложке ноябрьского номера JOY

Сегодня, 09:00

Очаровательная Алена Сависько сумела воплотить свою мечту в жизнь и стать одной из самых популярных моделей Европы

Сегодня Алена — успешная модель из Милана, она работает с известными дизайнерами и мировыми брендами, блистает на подиумах. Ее лицо украшает обложки глянцевых журналов.

Как же этой обаятельной девушке удалось сделать головокружительную карьеру? Алена Сависько поделилась своими секретами в новом интервью модному глянцу JOY.UA.

1. Кем ты мечтала стать в детстве?

Ну кем мечтает стать активный, любознательный ребенок, который часами мог рассматривать яркие картинки в книгах и журналах? (Смеется). Я с головой погружалась в этот иллюзорный мир красоты и проецировала его на себя. Если маленькие девочки мечтали стать принцессами и феями, я совершенно четко видела себя девушкой в глянце.

Я была настолько уверена в своем выборе, что честно о нем сообщила в сочинении "Кем ты мечтаешь стать в будущем?". В первом-то классе! Нет более консервативного института, чем школа. Поэтому тут же поднялся шум! Маму вызывали в школу, ей читали лекцию о моем воспитании, пытались внушить, что модель — не профессия, а черти что. Надо отдать должное твердости и мудрости моей мамы. Она деликатно донесла до педагогов, что если блистать на журнальных обложках мечта ребенка — она не собирается ее рушить. Это была колоссальная поддержка, которую я никогда не забуду.

"В конце школы я начала заниматься в модельной школе и оказалась в совершенно ином мире, параллельной вселенной. Первая фотосессия — это был феноменальный заряд энергии. Затем, конкурс красоты в Болгарии, где я, совсем юная девчонка, стала обладательницей двух титулов "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс элегантность". О! Каким стимулом стало такое признание!"

А потом все завертелось, как в калейдоскопе: учеба в университете, переезд из маленького города в мегаполис, кастинги и фотосъемки, сотрудничество с модельными агентствами, работа по контракту в Китае, а потом и в Милане.

Причем на итальянские подиумы я попала только благодаря своей упертости. Киевские агентства в один голос убеждали, что Милан — не моя история. Тогда я просто стала стучаться в итальянские агентства самостоятельно. Результат: многолетняя карьера в самой модной столице мира.

2. Ты закончила Киевский национальный университет имени Т. Шевченко, получила степень "бакалавр права", затем "мастера правоведения", но все же выбрала карьеру модели. Что стало определяющим в твоем решении?

Детская мечта. Иногда надо развернуться на 180 градусов и не побояться изменить жизнь. Но получить юридическое образование — было одно из самых верных решений. Я и сейчас вычитываю собственные контракты без помощи специалистов и помогаю родителям в семейном бизнесе. Ну и надо понимать, что рано или поздно модельная карьера завершится, но мое юридическое образование никуда не денется. Тогда начну собственное дело.

3. Расскажи о начале работы в моделинге. Что было самым сложным? А что радовало, вдохновляло?

Самое сложное — научиться жертвовать своими интересами. Например, взять и состричь длину волос. Казалось бы, что тут сложного? А вот оказалось непросто. У меня всегда были длинные и красивые волосы, а тут букеры затребовали убрать 15 сантиметров длины. Как мне было жалко! Сколько я упиралась! Но в конечном итоге, это возможность научиться меняться, вживаться в новые роли, принимать себя любой и в любом образе. А это как раз то, что невероятно вдохновляет.

4. Какая твоя самая характерная черта?

Целеустремленность. Я всегда добиваюсь того, чего хочу.

5. Трудно ли психологически выдерживать работу модели?

Мне кажется, что нет. Есть четкая цель — я к ней иду. Встречается соблазн — я его обхожу. Случается фиаско — спрашиваешь с себя. Когда накрывает отчаяние — стучишься во все закрытые двери и, как правило, тебе открывают.

"Самое сложное, пожалуй, всегда выглядеть идеально. Прическа, маникюр, педикюр и парфюм — это то, что всегда должно быть. Просто должно быть. Тут без вариантов. И, конечно, одежда, которая должна подчеркивать достоинства фигуры, но и не уходить в вульгарность, быть заметной, но не вызывающий, а главное, выбранный стиль должен быть к месту и ко времени"

Что довольно просто получается — улыбаться, быть общительной и не терять присутствия духа. Всегда стоит помнить, что, несмотря на сегодняшние неудачи, завтра будет новый день. И он наверняка будет лучше.

6. Как ты восстанавливаешься после напряженного дня?

Если остались силы — дружеские посиделки, поход в кино или театр, посещение выставок или светских мероприятий. Когда измотана — книга, зеленый чай, медитативная музыка и теплая ванна дома.

Но я стараюсь засыпать до полуночи, чтобы, во-первых, не сбивать режим. А во-вторых, выспаться, а не проснуться с утра с синяками под глазами. В модельной профессии уставшее лицо и потухший взгляд недопустимы.

7. Из каких продуктов состоит меню топ-модели? Какое у тебя любимое блюдо?

Стараюсь употреблять меньше мяса, отдавая предпочтение рыбе и морепродуктам. В моем меню превалируют овощи, фрукты и много воды. Но иногда я позволяю себе сладости или выпечку. Но самое любимое блюдо, м-м-м-м, мамин борщ! Если вы не пробовали борщ, сваренный моей мамой, считай, вы не жили! (Смеется) .

8. Как поддерживаешь себя в форме? (Диета, спорт, увлечения, например, ролики, йога и т. д.)

Я сейчас озвучу свой спортивный режим и будет ощущение, что я прерываю тренировки только на сон! (Смеется). Но это не так, конечно. Три раза в неделю — физические нагрузки в фитнес-зале и два раза в неделю — бассейн. Помимо этого, по возможности побольше прогулок, свежего воздуха и активного отдыха. Быть в форме — часть моей работы.

9. Поделись своими beauty-секретами.

Никогда не ложиться спать без демакияжа. Особенно, если днем была фотосессия, где накладывают всегда приличной слой грима.

"На ночь обязательно использую увлажняющую и питательную уходовую косметику — утром надо выглядеть свежей и отдохнувшей"

Люблю салонные процедуры, в том числе лицевые массажи. Главное, найти своего мастера и доверять ему на сто процентов.

10. Твой любимый образ на каждый день и для особого случая?

Люблю создавать красивые образы из брючных костюмов, джинсов всех "сортов", шортов и мини-юбок со стильными жакетами и широкими рубашками. Обожаю платья из твида, букле и шерсти, которые с удовольствием ношу каждый день.

Для особого случая, могу надеть элегантное платье или даже комбинезон, дополняю все аксессуарами и качественной обувью — и вуаля! Ты красотка! (Улыбается)

11. Из чего для тебя состоит базовый набор косметики?

Для меня базовый комплект — это то, что спасет тебя в любой ситуации. А это тушь для ресниц, гигиеническая и декоративная помада, ВВ-крем, корректор, румяна, гель для бровей. Но мой ежедневный мейк — минимальное количество косметики. Только чтобы немного подкорректировать образ, а не нарисовать себе новое лицо.

12. Что делает тебя счастливой?

Конечно, самые близкие люди. Мы же понимаем, когда хорошо им — счастлив и ты.

13. Как выглядит твой идеальный день?

Моя жизнь — беспрерывное движение. И каждый день расписан по минутам: стакан теплой воды, утренняя растяжка, массаж, процедуры по уходу за лицом, прическа, мейк, а потом очередная съемка или кастинг. В идеале, под конец дня успеть забежать на какое-то мероприятие: быть на виду — тоже часть моей профессии.

"А еще у меня есть хобби и дорваться до него большая радость! Это живопись и игра на гитаре"

14. Что для тебя успех?

То, что однажды поверила в себя, связала свою жизнь с модельным бизнесом, всего в этой сфере добилась сама, но при этом не растеряла себя в глянцевых образах. Быть разной — часть работы, но вне этого я — это всегда я.

15. Твой девиз по жизни?

После дождя всегда выглядывает солнце. Потому что после тяжелых дней, неудач, разочарований, огорчений, злости и обиды, непременно придет новый день. И новый день обязательно принесет новые эмоции, новые впечатления и, в конце концов, если уж не ощущение полного счастья, то хотя бы улыбку. Просто иногда новый день наступает не завтра. Но обязательно наступает. По-другому не бывает и быть не может.

Официальный сайт Алены Сависько.

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модель Алена Сависько
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