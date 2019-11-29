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Алина Гросу в образе монахини удивила образом на вечеринке телеканала "Украина": фото

Певице вручили статуэтку в номинации "5 платьев и одна свадьба"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:36
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Программа "Зірковий шлях" устроила самую громкую звездную вечеринку года "Ніч Химер". Победу в номинации "5 платьев и одна свадьба" получила певица и актриса Алина Гросу, которая в этом году вышла замуж.

Алина Гросу откровенно рассказала о своем избраннике:

На самую звездную вечеринку года "Ніч Химер" Гросу пришла в образе католической монахини и рассказала о своем отношении к религии.

"Я пришла в образе монахини со стороны инквизиции, так как на вечеринке собралось много потусторонних существ. Монахиня – мой образ из клипа, и глобальной, важной части жизни на данный момент. Я считаю образ серьезным, но так как я не только певица, но и актриса, для меня перевоплощения нормально, это всего лишь роль. С детства меня приучили молиться перед сном, и каждую ночь я читаю "Отче наш". В церкви тоже стараюсь бывать, мне нравятся храмы, их атмосфера поглощает, и ты немного очищаешься. Когда-то мне пришлось играть героиню в кино, которая умирает. Для меня это было сложно и мой будущий, на тот момент, супруг отвел меня в церковь. И мне действительно это помогло", – делится на вечеринке "Зіркового шляху" Гросу.

Алина Гросу в образе монахини
Алина Гросу в образе монахини

На церемонии "Зіркового шляху" Алине Гросу вручили статуэтку в номинации "5 платьев и одна свадьба". Певица прокомментировала эту награду так:

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"Всегда приятно получать награды. На самом деле, я не думаю, что 5 платьев – это самое большое достижение в жизни, но то, что "Зірковий шлях" помнит обо мне – это очень приятно. Я благодарна своему супругу, потому что с его появлением в моей жизни, я стала писать более лирические и красивые песни. А награду я также хочу посвятить своей тете, которая и сшила мне эти 5 платьев. Поэтому свадьба была очень открытой, целостной и "своей", хотя и в Италии, к сожалению, не в Украине".

Программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебрити, которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч Химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

К слову, напомним, телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу.

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