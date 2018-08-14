Алла Костромичева в рекламе ANDI Resort 2019

Модель Алла Костромичева стала лицом новой коллекции ANDI Resort 2019

Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon

Новая коллекция Resort 2019: Urban – Amazon буквально создана для приключений и путешествий. Работая над ней, дизайнеры бренда Анна Юдаева и Эдита Руденко вдохновлялись творчеством современного американского художника Натана Миллера. В результате чего на свет появилась легкая одежда с анималистическими элементами, акцент в которой сделан на изгибах женской фигуры.

К слову, принты, используемые в коллекции, были специально разработаны для нанесения на натуральные ткани.

Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon Алла Костромичева в рекламе Resort 2019: Urban - Amazon 1/11

Напомним, ранее британский дизайнер Стелла Маккартни представила новую модель кроссовок, получившую название Loop. Особенность этой обуви заключается в том, что ее можно полностью перерабатывать.

А лицом новой коллекции филиппинского бренда Penshoppe стала дочь Майкла Джексона Перис. В объективе камеры известного фотографа Майка Розенталя модель позировала в нарядах из новой коллекции бренда, среди которых были полосатые рубашки, широкие брюки с завышенной талией и клетчатые жакеты.