Амаль Клуни стала самой стильной гостьей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Звездные гости тщательно выбирали наряды для появления на королевской свадьбе.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась в субботу, 19 мая, все взгляды были прикованы к невесте в шикарном платье от Givenchy. Но гости церемонии, среди которых были Опра Уинфри, Кейт и Пиппа Миддлтон, Амаль Клуни, Виктория Бекхэм и другие, тоже не ударили лицом в грязь. Все выбрали подходящие наряды и соблюли дресс-код.

Но, как оказалось, самой стильной гостьей на торжестве стала 40-летняя Амаль Клуни, известный правозащитник, жена актера Джорджа Клуни. Она сделала ставку на желтое платье от Stella McCartney, шляпку в тон с вуалью и золотые туфли. По данным глобальной поисковой модной платформы Lyst, 17 000 человек из 65 стран искали это желтое платье с момента появления Амаль на королевской свадьбе.

Амаль и Джордж Клуни AFP Амаль и Джордж Клуни AFP Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty 1/7

Не у каждого есть деньги на покупку дизайнерского платья, но поиски желтых платье по данным сервиса выросли на 1500 процентов, а траффик на сайт Stella McCartney увеличился на 3000 процентов по сравнению с предыдущим днем. Это, безусловно, случилось благодаря Амаль Клуни и ее модному выбору. А также благодаря невесте Меган Макрл, которая выбрала белое платье от Stella McCartney как наряд для закрытого свадебного приема.

Напомним, что онлайн-трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая прошла в Часовне Святого Георгия в Винздоре, смотрели тысячи зрителей по всему миру. Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта очаровали нежными образами на королевской свадьбе

О деталях свадьбы принца Гарри и Меган Маркл смотрите на видео ниже: