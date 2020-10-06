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Андре Тан & рюкзаки YES продемонстрировали новые тренды в школьной моде

Сегодня, 09:30

Такой показ был не только первым в Украине, но и первым в мире

25 сентября в Киеве прошел первый в Украине fashion-показ новой коллекции школьных и молодежных рюкзаков торговой марки YES, который провел гуру индустрии моды Андре Тан. Такой показ был не только первым в Украине, но и первым в мире, что усиливает статус первопроходца торговой марки YES! Быть модным в школе — это творческое кредо ТМ YES, которое вдохновляет ее дизайнеров на создание неповторимых и изысканных товаров. Продукция этой ТМ несомненно всегда яркая и привлекательная. Новый сезон не стал исключением, а наоборот – подтвердил, что законодатель школьной моды YES как никто другой знает, чем поразить школьников и студентов.

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Феерический fashion-показ не оставил равнодушным никого из присутствующих, а это прежде всего крупные дилеры Украины на рынке школьного текстиля. Как отметил консультант и критик коллекции Андре Тан, "хорошему вкусу надо учиться с детства", и именно ТМ YES чувствует этот зов современности. Главным мотивом новой коллекции на подиуме стали яркие цвета и новые технологии дизайна. Андре Тан уверен, что такие модные оттенки, как "розовый павлин", "персиковая нуга" и "роза в пепле" – это выбор настоящих принцесс и поклонниц красоты. Оторвать взгляд от сочетания цветов и разнообразных текстур ткани, объемных элементов дизайна и новейших технологий было невозможно! Уже понятно, какие рюкзаки будут носить школьные модницы. Также Андре отметил стильные и яркие футуристические дизайны моделей для мальчиков, в частности – смелые принты с микрочипами, которые сто процентов будут в тренде 2021!

Фаворитами Андре Тана среди рюкзаков для мальчиков стали "крутой рюкзак для фьючеристив" с ярким дизайном на контрастном черном, рюкзак с объемной ракетой в лучших традициях разработок Илона Маска и другие. Вообще новая коллекция рюкзаков 2021 поразила эксперта моды не только привлекательным дизайном и технологиями их воплощения, а также функциональными "фишками". Рюкзаки от ТМ YES действительно надежные и долговечные. Лучшим описанием продукции от ТМ YES станет всегда актуальная фраза Джорджо Армани: "Элегантность не в том, чтобы выделяться, а в том, чтобы запоминаться". Новая коллекция рюкзаков 2021 от ТМ YES именно такая! Стильная, модная, крутая и запомнится надолго!

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Андре Тан yes рюкзак новая коллекция
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