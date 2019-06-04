Анджелине Джоли – 44: самые эффектные выходы в свет актрисы

Голливудская актриса отмечает свой день рождения

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Одна из самых известных и противоречивых актрис Голливуда Анджелина Джоли сегодня, 4 июня, празднует свой день рождения. 44-летняя актриса за последние годы сильно изменилась из-за развода с экс-мужем Брэдом Питтом. Ее внутренние перемены отразились не только на поведении, но и на стиле Джоли. Теперь все чаще мы видим голливудский секс-символ в более сдержанных и деловых образ.

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Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-5 ее эффектных выходов в свет на протяжении года. В целом актриса отказалась от шумных вечеринок и вообще приняла решение уйти из кино, поэтому Анджелина Джоли не часто радовала поклонников своим появлением на публике.

Недавно актриса Джоли вместе со своими четырьмя детьми посетила премьерный показ фильма режиссера Тима Бертона "Дамбо". Для появления на красной дорожке актриса выбрала молочное шелковое платье.

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Платье на бретельках напоминало образ невесты. Спина у голливудской красавицы была открытой, и можно было разглядеть все татуировки.

Голливудская актриса Фото: AFP

Анджелина Джоли сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза, красный маникюр и легкую укладку. Многодетная мать все время улыбалась на камеру и выглядела очень счастливой, несмотря на то, что бракоразводный процесс с Брэдом Питтом еще не закончился.

Джоли вместе с детьми – Ноксом, Захарой, Вивьен и Шайло Фото: AFP

Прошлым летом актриса побывала на службе в лондонском Соборе Святого Павла, приуроченной к 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия. Отметим, что в 2014 году за свою активную гуманитарную деятельность Джоли получила титул Дамы (одно из званий Превосходнейшего ордена Британской империи) лично из рук королевы Елизаветы II.

Для мероприятия Джоли выбрала элегантное светлое платье британского модного Дома Ralph&Russo ниже колена, которое украсил орден. Образ актриса дополнила изысканной шляпкой, перчатками в тон платью и клатчем цвета металлик.

Анджелина Джоли на церковной службе в Лондоне Фото: Фото: Getty Анджелина Джоли на церковной службе в Лондоне Фото: Фото: Getty Анджелина Джоли на церковной службе в Лондоне Фото: Фото: Getty Анджелина Джоли на церковной службе в Лондоне Фото: Фото: Getty Анджелина Джоли на церковной службе в Лондоне Фото: Фото: Getty Анджелина Джоли на церковной службе в Лондоне Фото: Фото: Getty 1/6

Для выступления на заседании Генассамблеи ООН знаменитость выбрала весьма классический и сдержанный образ, добавив лишь яркие пятна в виде красно-черной сумки от Valentino и красных губ. В остальных деталях гардероба Джоли была локанична – бежевое пальто свободного кроя от Ryan Roche, молочная блуза и черная юбка-карандаш.

Анджелина Джоли в бежевом пальто и молочной блузе Фото: AFP

На стройных ногах актрисы уместно к образу смотрелись светлые туфли-лодочки. Из украшений Анджелина предпочла золотые изделия: браслет, нежную подвеску и серьги-висюльки.

Деловой образ Анджелины Джоли Фото: AFP

В ноябре прошлого года голливудская актриса выступила с речью на лондонском кинофестивале "Предотвращение сексуального насилия в условиях конфликта".

Для выхода актриса надела молочное платье с кружевным топом Ralph & Russo в сочетании с черным пальто. Свой роскошный образ Джоли соединила с золотыми туфлями-лодочками на каблуке и яркой красной помадой.

Анджелина Джоли в платье британского бренда Ralph&Russo Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли неожиданно отреагировала на визит Брэда Питта на вечернику к Дженнифер Энистон.

Напомним, источники также сообщают, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон созваниваются, чтобы поддержать друг друга.

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