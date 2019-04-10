Ангела Меркель удивила выбором ярко-синего пиджака: фото

Канцлер Германии порадовала яркими красками

Ангела Меркель в парламенте Британии Фото: AFP

Канцлер Германии, которую мы не так давно видели на встрече с Терезой Мэй в пиджаке болотного цвета, сменила наряд на более яркий.

Обычно, немецкий политик предпочитает спокойные и сдержанные тона в выборе гардероба. Но бывают исключения, когда Меркель облачается в непривычные для нее вещи. Так, во время заседания парламента в Берлине госпожа Меркель вышла на трибуну в ярко-синем пиджаке, правда, такого же фасона, как и другие ее жакеты, которые отличаются только лишь по цвету.

Ангела Меркель в синем пиджаке классического кроя Фото: AFP

С черными брюками и красочным пиджаком гармонично соседствовала простая черная футболка. Из украшений на шее канцлера Германии традиционно было любимое серебренное украшение, а на руке – часы с металлическим ремешком.

Ангела Меркель в синем пиджаке классического кроя Фото: AFP

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу и надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. Также в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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