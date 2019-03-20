Ани Лорак в серебряном платье блеснула грудью: фото

Откровенный образ певицы разочаровал подписчиков

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которую многие считают беременной, опубликовала в Instagram фото в новом откровенном образе. На снимке знаменитость позирует в блестящем сером платье с глубоким декольте, которое расшито бахромой со стразами.

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В дополнение к такому look артистка сделала достаточно броский макияж – черные крупные стрелки и яркие красные губы. Прическа Лорак выглядела небрежно.

Ани Лорак instagram.com/anilorak Фото: instagram.com/anilorak

"Танцуй, пой, дыши!" – подписала снимок исполнительница.

Подписчикам такой неординарный образ не пришелся по вкусу, они раскритиковали платье звезды, отмечая, что наряд слишком откровенен, и посоветовали Ани Лорак меньше оголять тело.

"Платье странное", "Непривычный наряд", "Ты совсем ненатуральная", "Лохматость повысилась", "Меньше выставляй тело напоказ", – пишут фанаты под фото.

Напомним, Ани Лорак заподозрили в романе с известным российским певцом Сергеем Лазаревым.

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