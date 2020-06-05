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Анималистичный принт и стиль 60-х: самые модные купальники этого лета

Сегодня, 16:30

Рассказываем, в чем красоваться на пляже в 2020 году

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, пляжный сезон в этом году все же состоится. Если вы еще не подобрали соответствующий лук для принятия солнечных ванн на пляже и плескания в море или бассейне, предлагаем разобраться, какие самые модные купальники лета 2020.

Напомним, что накануне мы рассказывали о модных фасонах юбок сезона весна-лето 2020: с чем и как их носить.

Из года в год мир моды предлагает новые варианты купальников, различных по стилю, фактуре и цветовой гамме. В этом сезоне актуальны бикини 00-х, ретро 60-х и анималистичный принт.

Модные купальники 2020: главные тренды, фото

Животные принты, такие как леопард, змея, тигр, в моде всегда. Это касается и купальников. Среди актуальных моделей 2020 года: купальники с V-образным вырезом, бикини на завязках и модели в стиле ретро.

Модные купальники 2020 | Фото: Pinterest

Последний вариант купальника подойдет стройным женщинам и обладательницам фигуры "песочные часы".

Купальник с животным принтом | Фото: Pinterest

Говоря о ретро, отметим, что этим летом не теряют своей актуальности купальники из 1960-х годов: плавки с высокой талией, лиф бандо, полька-дот и слитные модели с поясом.

Модные купальники 2020 | Фото: Pinterest

Такие купальники отлично моделируют фигуру и акцентируют внимание на ногах, так что особенно хорошо подойдут девушкам с низким ростом.

Модные ретро купальники 2020 | Фото: Pinterest

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Сдельные купальники как в сериале "Спасатели Малибу" – еще один стильный вариант пляжной моды-2020. Выбирайте купальник на одно плечо или с глубоким вырезом, чтобы "сгладить" объемные плечи.

Модные купальники 2020 | Фото: Pinterest

Модный сдельный купальник может быть со шнуровкой или ассиметричным вырезом. Он отлично скрывает небольшой живот, который появился за время самоизоляции.

Модные сдельные купальники 2020 | Фото: Pinterest

Дамам, которые любят цветочные принты, смело можно выбирать модный купальник в цветочный принт с оборками. В тренде раздельные купальники с объемным лифом – крупными воланами, кокетливыми рюшами.

Модные купальники 2020 | Фото: Pinterest

Хороший вариант почти для всех типов фигуры. Обладательницам "треугольника"такой верх визуально увеличит грудь, а тем, у кого бедра узкие, стоит выбирать низ с деталями типа бахромы, пряжек и прочего.

Модные купальники 2020 | Фото: Pinterest

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