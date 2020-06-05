Анималистичный принт и стиль 60-х: самые модные купальники этого лета
Рассказываем, в чем красоваться на пляже в 2020 году
Несмотря на ограничения из-за коронавируса, пляжный сезон в этом году все же состоится. Если вы еще не подобрали соответствующий лук для принятия солнечных ванн на пляже и плескания в море или бассейне, предлагаем разобраться, какие самые модные купальники лета 2020.
Напомним, что накануне мы рассказывали о модных фасонах юбок сезона весна-лето 2020: с чем и как их носить.
Из года в год мир моды предлагает новые варианты купальников, различных по стилю, фактуре и цветовой гамме. В этом сезоне актуальны бикини 00-х, ретро 60-х и анималистичный принт.
Животные принты, такие как леопард, змея, тигр, в моде всегда. Это касается и купальников. Среди актуальных моделей 2020 года: купальники с V-образным вырезом, бикини на завязках и модели в стиле ретро.
Последний вариант купальника подойдет стройным женщинам и обладательницам фигуры "песочные часы".
Говоря о ретро, отметим, что этим летом не теряют своей актуальности купальники из 1960-х годов: плавки с высокой талией, лиф бандо, полька-дот и слитные модели с поясом.
Такие купальники отлично моделируют фигуру и акцентируют внимание на ногах, так что особенно хорошо подойдут девушкам с низким ростом.
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Сдельные купальники как в сериале "Спасатели Малибу" – еще один стильный вариант пляжной моды-2020. Выбирайте купальник на одно плечо или с глубоким вырезом, чтобы "сгладить" объемные плечи.
Модный сдельный купальник может быть со шнуровкой или ассиметричным вырезом. Он отлично скрывает небольшой живот, который появился за время самоизоляции.
Дамам, которые любят цветочные принты, смело можно выбирать модный купальник в цветочный принт с оборками. В тренде раздельные купальники с объемным лифом – крупными воланами, кокетливыми рюшами.
Хороший вариант почти для всех типов фигуры. Обладательницам "треугольника"такой верх визуально увеличит грудь, а тем, у кого бедра узкие, стоит выбирать низ с деталями типа бахромы, пряжек и прочего.
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