Какой наряд выбрать на 1 сентября: красивые образы ко Дню знаний

Подборка модных look для учителей и старшеклассниц

Выбираем наряд на первый звонок Фото: Pinterest

Считанные дни остались до главного школьного праздника осени – 1-го сентября. Синоптики обещают, что в Украине начало сентября будет жарким, а значит можно смело надевать легкие платья и юбки. Но какой наряд на первый звонок выбрать, чтобы было красиво и удобно? Сегодня.Lifestyle помогут вам в этом нелегком вопросе.

Во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу, смотрите в сюжете:

Для начала определитесь в какой цветовой гамме вы бы хотели пойти в школу на День знаний – если в учебном заведении установлено четкое правило касательно школьной формы, то тут выбор не велик! Ну а если вы вольны надевать все, что душа пожелает, тогда начнем с красивых праздничных платьев.

На загорелой коже красиво будут смотреться светлые тона – желтые, бежевые, нежно-розовые и даже голубые. Если душа просит красок, стоит обратить внимание на платья с цветочным узором.

Наряд на 1 сентября учителю Фото: Pinterest

Классическое платье ко Дню знаний Фото: Pinterest

Платье на 1 сентября учителю также может быть ярким, но желательно классического кроя, чтобы на фоне учеников особо не выделяться. Официального вида возможно добавить даже коктейльному платью, надев классический удлиненный пиджак.

Модный образ на 1 сентября Фото: Pinterest

Если вы не особый любитель платьев, предлагаем отличную альтернативу – юбку с блузой. Это может быть сочетание разных стилей и оттенков.

Не зацикливайтесь на черных и белых цветах, фантазируйте! Более того, с таким образом сочетается любая обувь – кроссовки, кеды, босоножки и туфли на каблуках.

Предлагаем вам подборку самых модных и красивых образов на 1 сентября:

Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest Идеи школьных нарядов на первый звонок Фото: Pinterest 1/9

Также предлагаем вам в нашей подборке лучшие идеи макияжа для старшеклассниц на 1 сентября.

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