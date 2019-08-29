Какой наряд выбрать на 1 сентября: красивые образы ко Дню знаний
Подборка модных look для учителей и старшеклассниц
Считанные дни остались до главного школьного праздника осени – 1-го сентября. Синоптики обещают, что в Украине начало сентября будет жарким, а значит можно смело надевать легкие платья и юбки. Но какой наряд на первый звонок выбрать, чтобы было красиво и удобно? Сегодня.Lifestyle помогут вам в этом нелегком вопросе.
Во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу, смотрите в сюжете:
Для начала определитесь в какой цветовой гамме вы бы хотели пойти в школу на День знаний – если в учебном заведении установлено четкое правило касательно школьной формы, то тут выбор не велик! Ну а если вы вольны надевать все, что душа пожелает, тогда начнем с красивых праздничных платьев.
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На загорелой коже красиво будут смотреться светлые тона – желтые, бежевые, нежно-розовые и даже голубые. Если душа просит красок, стоит обратить внимание на платья с цветочным узором.
Платье на 1 сентября учителю также может быть ярким, но желательно классического кроя, чтобы на фоне учеников особо не выделяться. Официального вида возможно добавить даже коктейльному платью, надев классический удлиненный пиджак.
Если вы не особый любитель платьев, предлагаем отличную альтернативу – юбку с блузой. Это может быть сочетание разных стилей и оттенков.
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Не зацикливайтесь на черных и белых цветах, фантазируйте! Более того, с таким образом сочетается любая обувь – кроссовки, кеды, босоножки и туфли на каблуках.
Предлагаем вам подборку самых модных и красивых образов на 1 сентября:
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