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Бахрома и лодочки от Valentino. Разбираем образ Джилл Байден на президентских дебатах в США

Сегодня, 16:30

Джилл облачилась в изысканное платье темно-зеленого цвета

Мы уже разбирали стильные образы супруги действующего президента США Дональда Трампа Мелании и ее падчерицы Иванки на президентских дебатах, который прошли минувшей ночью в США. Теперь пришел черед Джилл Байден – жены соперника Трампа Джо Байдена.

Джо и Джилл Байден
Джо и Джилл Байден
Фото: Getty Images

69-летняя Джилл Байден для важного мероприятия выбрала элегантное темно-зеленое платье с длинным рукавом из шелка. Его отличительной чертой стала бахрома, которая расположена вдоль всей передней части наряда.

Похоже, что это один из любимых нарядов Джилл, ведь в таком же платье она уже выходила в свет в 2017 году, сообщает Daily Mail.

Джо и Джилл Байден
Джо и Джилл Байден
Фото: Getty Images

Джилл завершила образ эффектными серьгами и парой черных кожаных лодочек на шпильке с ремешком на щиколотке и пряжкой сбоку от Valentino Rockstud, стоимостью примерно 630 евро. Кроме этого, в качестве аксессуаров Джилл выбрала массивный золотой браслет, кулон в виде сердечка и клатч в тон обуви.

Скриншот: farfetch.com

Супруга бывшего вице-президента уложила волосы волнами, а в макияже сделала заметный акцент на глаза, ведь остальную часть ее лица скрывала маска в тон платью.

Джо и Джилл Байден
Джо и Джилл Байден
Фото: Getty Images

Ранее Тина Кароль очаровала сексуальным образом в платье от FROLOV за 2580 евро.

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