Белая рубашка и малиновые туфли: новый выход Виктории Бекхэм с мужем

Супруги прибыли на мероприятие вдвоем, держась за руки

Виктория Бекхэм Фото: AFP

Знаменитые Виктория и Дэвид Бекхэмы посетили торжественный гала-ужин в Лондонской портретной галерее. Супругу приехали на мероприятие, держась крепко за руки.

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44-летняя супруга футболиста и дизайнер, как всегда, удивляет публику своим стройным телом и отменным вкусом. На этот раз Виктория выбрала белую объемную блузку с черными брюками, которые делали ее ноги еще более длинными. Светский аутфит Бекхэм дополнили яркие малиновые лодочки на высоком каблуке. Волосы звезды были туго собраны в хвост.

Виктория и Дэвид Бекхэмы в Лондонской портретной галерее Фото: Getty Images

В руке знаменитой красотки красовался черный клатч с деревянными вставками, а из украшений Виктория предпочла нежные серьги с зеленым камнем. Сам Дэвид Бекхэм появился в классический костюм с атласными вставками и бабочкой.

К слову, недавно звездная семья отметила 20-й день рождения старшего сына Бруклина. Дэвид Бекхэм опубликовал серию архивных фото сына, на которых он совсем маленький.

Напомним, также, что Виктория Бекхэм призналась, что бесит в ней ее мужа.

К слову, в семье Бекхэмов появился новый дизайнер. Детали в нашем сюжете:

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