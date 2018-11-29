Белая королева: Мелания Трамп зажгла огни на рождественской елке

В Белом доме уже все готово к встрече праздника

Мелания Трамп. Фото: Getty

Мелания Трамп, буквально вчера посетившая мероприятие Красного Креста, где выступила с речью, зажгла огни на рождественской елке в Национальном парке, расположенном за Белым домом.

По такому случаю президент США произнес праздничную речь, после чего первая леди нажала на заветную кнопку. На мероприятие Мелания Трамп надела теплое пальто молочного цвета, под которым был свитер с горлом в тон. Дополнили образ бежевые высокие сапоги на устойчивом каблуке и перчатки.

Мелания Трамп Фото: AFP Мелания Трамп Фото: AFP Мелания Трамп Фото: AFP Мелания Трамп Фото: AFP Мелания Трамп Фото: AFP 1/5

Напомним, на днях Мелания Трамп встретилась в сером пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре. На встрече с ними первая леди снова продемонстрировала свою любовь к клетке.

А на снимках среди рождественских елок в Белом доме первая леди США запечатлена в тех же самых красных перчатках, в которых накануне вернулась из Флориды. Напомним, там президентская чета Америки отмечала День благодарения.