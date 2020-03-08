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Белая королева: Тина Кароль примеряла облегающее платье с глубоким декольте

Звездная тренер восхитила глубоким декольте

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:25

Сегодня, 8 марта, после слепых прослушиваний стартовали первые вокальные бои шоу "Голос країни-10". Одна из самых эффектных звездных тренеров проекта Тина Кароль предстала в роскошном образе от именитого дизайнера.

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Так, поп-дива украинского шоу-бизнеса предстала в изящном белом платье от грузинского дизайнера David Koma. Главный акцент наряда был сделан на глубоком декольте и высоким разрезом. Асимметрия белой ткани придавала Тине особой эффектности. На этот раз певица предпочла отойти от привычного образа и отказалась от красной помады, отдав предпочтение нюдовому оттенку.

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Волосы Кароль были аккуратно собраны наверх, деликатно оголив тонкую шею певицы. Из украшений – минимализм в виде деликатных золотых украшений.

Ранее мы рассказывали, как менялся образ Тины Кароль. Кроме того, узнайте ТОП-5 гугл-запросов о популярной певице.

Ко всему, во время одного из эфиров вокального шоу "Голос країни-10" исполнительница очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен.

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