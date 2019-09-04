Бельгийская принцесса появилась в школе в вышиванке
Младшая дочь короля Бельгии продемонстрировала традиционный украинский наряд
11-летняя бельгийская принцесса пришла в школу в украинской вышиванке. Фото младшей дочери короля Бельгии Элеоноры в украинском национальном наряде появились на Facebook-странице Посольства Украины в Бельгии. Девочку в школу привел сам отец – король Филипп.
Кроме белой вышиванки с красным орнаментом, принцесса Элеонора надела классические черные штаны и белые кеды, а также взяла с собой красный рюкзак.
В комментариях пользователи сети усыпали девочку комплиментами, а украинцы в восторге, что бельгийская принцесса выбрала вышиванку вместо традиционной школьной одежды.
Отметим, Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария – таково полное имя девочки – четвертая дочь монарха. У нее есть сестра и два брата.
К слову, украинская вышиванка полюбилась многим голливудским звездам. Так, недавно актриса Деми Мур снова предстала в вышиванке от украинского дизайнера. А ранее оригинальные вышиванки продемонстрировали Деми Мур и Дита фон Тиз.
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