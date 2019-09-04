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Бельгийская принцесса появилась в школе в вышиванке

Младшая дочь короля Бельгии продемонстрировала традиционный украинский наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52

11-летняя бельгийская принцесса пришла в школу в украинской вышиванке. Фото младшей дочери короля Бельгии Элеоноры в украинском национальном наряде появились на Facebook-странице Посольства Украины в Бельгии. Девочку в школу привел сам отец – король Филипп.

Кроме белой вышиванки с красным орнаментом, принцесса Элеонора надела классические черные штаны и белые кеды, а также взяла с собой красный рюкзак. 

Бельгийская принцесса Элеонора с отцом
Бельгийская принцесса Элеонора с отцом
Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

Бельгийская принцесса пришла в школу в вышиванке
Бельгийская принцесса пришла в школу в вышиванке
Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

В комментариях пользователи сети усыпали девочку комплиментами, а украинцы в восторге, что бельгийская принцесса выбрала вышиванку вместо традиционной школьной одежды. 

Отметим, Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария – таково полное имя девочки – четвертая дочь монарха. У нее есть сестра и два брата.

11-летняя Элеонора со своими братьями и сестрой
11-летняя Элеонора со своими братьями и сестрой
Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

К слову, украинская вышиванка полюбилась многим голливудским звездам. Так, недавно актриса Деми Мур снова предстала в вышиванке от украинского дизайнера. А ранее оригинальные вышиванки продемонстрировали Деми Мур и Дита фон Тиз.

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