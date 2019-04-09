Белое и черное: королева Рания примеряла строгий костюм
Изумительный образ иорданской королевы
Иорданская королева Рания, которую мы видели недавно в трендовом плаще бежевого цвета, продолжает будоражить общество своим отменным чувством стиля. Причем, Ее Величеству к лицу абсолютно разные оттенки – темные, светлые и яркие.
Жена иорданского короля Абдаллы II продемонстрировала отменное чувство вкуса на экономическом форме, куда приехала в изысканном брючном костюме черного цвета от Proenza Schouler с белыми лампасами по бокам. Наверх 48-летняя королева надела деловой пиджак Haider Ackermann в сочетании с классической белой блузкой.
Идеальный макияж и накрученные локоны придавали королевскому аутфиту изящности, а в ушах сверкали бриллиантовые серьги. Также фотографам удалось сфотографировать Ее Величество, сидящую на улице в темных солнцезащитных очках.
Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.
А также недавно иорданская королева показала модницам, как гармонично сочетать красные и розовые тона, надев узкую юбку-карандаш и лонгслив с V-образным вырезом.
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