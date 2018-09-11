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Белый – модный тренд сезона 2018

Белый цвет, кажется, будет очень актуальным в новом сезоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Руслан Багинский. Фото: Fashionweek
Руслан Багинский. Фото: Fashionweek

Если проанализировать коллекции, представленные украинскими дизайнерами в рамках прошедшей не так давно Украинской Недели моды, накануне которой мы взяли интервью у ее основательницы Ирины Данилевской, рассказавшей о том, как все начиналось, и о главных достижениях своего детища. А также посмотреть что показывают мировые дизайнеры, например, во время Недели моды в Нью-Йорке, то можно прийти к выводу, что одним из самых трендовых цветов предстоящего сезона будет белый.

LL by LITKOVSKAYA
UFW
LL by LITKOVSKAYA
UFW
The Coat by Katya Silchenko
UFW
The Coat by Katya Silchenko
UFW
Ksenia Schnaider
UFW
Ksenia Schnaider
UFW
Руслан Багинский
UFW
Руслан Багинский
UFW
Katerina Kvit
UFW
Katerina Kvit
UFW
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С наступлением осени дизайнеры советуют не перодеваться сразу в унылые оттенки, а носить белые платья и комбинезоны, а джинсы и юбки разбавлять белыми рубашками или свитерами.

К слову, звезды Голливуда также следят за веяниями моды и Николь Кидман уже выбрала белый наряд на красную дорожку кинофестиваля в Торонто.

Напомним, Институт цвета Pantone уже давно назвал самые актуальные цвета грядущей осени, среди которых помимо оттенка с оригинальным названием "оливка к мартини" есть и фуксия. Как правильно носить одежду этого цвета показала модель Синди Кроуфорд.

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Источник: "Сегодня"
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