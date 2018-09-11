Белый – модный тренд сезона 2018

Белый цвет, кажется, будет очень актуальным в новом сезоне

Руслан Багинский. Фото: Fashionweek

Если проанализировать коллекции, представленные украинскими дизайнерами в рамках прошедшей не так давно Украинской Недели моды, накануне которой мы взяли интервью у ее основательницы Ирины Данилевской, рассказавшей о том, как все начиналось, и о главных достижениях своего детища. А также посмотреть что показывают мировые дизайнеры, например, во время Недели моды в Нью-Йорке, то можно прийти к выводу, что одним из самых трендовых цветов предстоящего сезона будет белый.

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С наступлением осени дизайнеры советуют не перодеваться сразу в унылые оттенки, а носить белые платья и комбинезоны, а джинсы и юбки разбавлять белыми рубашками или свитерами.

К слову, звезды Голливуда также следят за веяниями моды и Николь Кидман уже выбрала белый наряд на красную дорожку кинофестиваля в Торонто.

Напомним, Институт цвета Pantone уже давно назвал самые актуальные цвета грядущей осени, среди которых помимо оттенка с оригинальным названием "оливка к мартини" есть и фуксия. Как правильно носить одежду этого цвета показала модель Синди Кроуфорд.