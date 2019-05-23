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Белый лебедь в Париже: Натали Портман примерила ажурное платье Dior

Голливудская актриса эпатировала французскую публику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
Натали Портман
Натали Портман
Фото: Getty Images

Голливудская звезда Натали Портман, которая в этому году так и не появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, все же посетила Францию, а именно вечеринку в Париже. 

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Звезда "Черного лебедя" стала главной гостей шумной вечеринки, посвященной дню рождению одного из крупнейших мировых производителей шампанского Moët & Chandon. Для светского мероприятия Натали Портман нарядилась в ажурное платье белого цвета от Dior, которое дополнила жакетом и клатчем в тон изделию. Аккуратная укладка и белые серьги добавили нежности образу актрисы. 

Натали Портман и Кейт Мосс
Натали Портман и Кейт Мосс
Фото: instagram.com/natalieportmanvip

Также вместе с Натали позировали и другие знаменитости – британская модель Кейт Мосс в атласном комбинезоне молочного оттенка и Ума Турман, которая предпочла нарядиться в юбку из фатина с черным верхом. 

Натали Портман в платье Dior
Натали Портман в платье Dior
Фото: instagram.com/natalieportmanvip

Кейт Мосс, Ума Турман и Натали Портман
Кейт Мосс, Ума Турман и Натали Портман
Фото: instagram.com/natalieportmanvip

Напомним, ранее Натали стала гостьей гала-вечера танцевального проекта L.A. Dance Project's Gala, куда пришла поддержать своего супруга, Бенджамина Мильпье, в длинном красном платье от Christian Dior, которое дополнил атласный клатч в тон и украшения из белого металла. 

А на фестиваль AFI Fest - Американского института кинематографии, проходившего в Калифорнии, пришла в роскошном кутюрном платье из последней коллекции Christian Dior

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