Беременная модница: Миранда Керр посетила Мюнхен в коротком платье-плиссе

Супермодель примеряла платье с интересным принтом

Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr

После официального заявления о своей третьей беременности австралийская супермодель Миранда Керр уже второй раз появляется на публике, причем каждый ее наряд только подчеркивает красоту звезды. Говорят же, что в период ожидания ребенка внешность женщины меняется и она в прямом смысле расцветает.

Несколько дней назад жена миллиардера Эвана Шпигеля позировала на красной дорожке Голливуда в длинном платье нежно-розового оттенка из коллекции Alex Perry Resort, а уже сегодня экс-ангел Victoria's Secret прилетела в Мюнхен представить свою новую коллекцию косметики KORA Organics. Для официального мероприятия Миранда выбрала короткое платье с юбкой-плиссе лимонно-оливкового оттенка с интересным принтом, дополнив образ собранными в пучок волосами и нежным макияжем в коричневых тонах.

Миранда Керр позирует в коротком платье лимонно-оливкового оттенка Фото: Getty Images

Из-за черных абстракций ткани разглядеть интересное положение модели было сложно. Но счастливый вид Миранды Керр выдавал ее интересное положение.

Отметим, что Миранда в мае прошлого года во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга, миллиардера Эвана Шпигеля, родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды – второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и также рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.

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