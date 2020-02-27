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Берлинале 2020: 53-летняя Сальма Хайек в изысканном платье блистала на красной дорожке

Актриса нарядилась в черное платье от Gucci

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:44

В Берлине стартовал 70-й международный кинофестиваль, на который съехались мировые звезды. Одна из приглашенных гостей – голливудская актриса Сальма Хайек, которая блистала на красной дорожке "Оскара-2020" в черном платье с воланами.

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Актриса сыграла одну из главных ролей в ленте "Неизбранные дороги", которая и была представлена в рамках "Берлинале-2020". На красной дорожке знаменитость появилась в черном облегающем платье с оголенными плечами. 53-летняя кинозвезда сделала ставку на изысканном наряде от Gucci.

Сальма Хайек в Gucci
Сальма Хайек в Gucci
Фото: Getty Images

Главной изюминкой звездного образа стало усыпанное вышивкой и камнями декольте. В руке у Сальмы красовался маленький черный клатч, который завершал звездный look.

Вместе с Сальмой также позировала еще одна голливудская актриса Эль Фэннинг. Она, как и ее звездная коллега, нарядилась в черное платье от именитого дома Emporio Armani.

Эль Фэннинг и Сальма Хайек
Эль Фэннинг и Сальма Хайек
Фото: Getty Images

Смотрите видео о том, как Сальма Хайек обвиняет Дональда Трампа в домогательствах:

Ранее мы писали, что на закрытой вечеринке по случаю "Оскара-2020" появились Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Ким Кардашьян и другие знаменитости. Сегодня.Lifestyle поделились фото звездных гостей.

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