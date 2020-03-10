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Bershka – испанский подарок модникам мира

Испанский бренд – настоящее открытие для активных молодых людей

Компания со столь звучным и в то же время необычным названием была основана в 1998 году. Сейчас Bershka – это успешная сеть магазинов, которая реализует товары более чем в 70 странах мира.

Bershka входит в список компаний, которые принадлежат крупнейшему холдингу Inditex Group, основанному Амансио Ортега Гаона. Бренд Bershka является самостоятельным ответвлением, которое смогло совместить в себе классику, спорт, энергию, молодость, свободу. Все это характеризует предлагаемую брендом одежду, но при этом каждая коллекция обладает характером, имеет изюминку, неповторимый образ. Испанский бренд станет настоящим открытием для активных молодых людей, которые больше всего любят свободу, желают каждую минуту проживать полноценно, наслаждаясь собственными достижениями и идеями.

Характеристика бренда, основные направления

Изначально бренд был направлен на производство модной одежды в формате street style. Позже было принято решение расширить ассортимент, а целевой аудиторией являлась молодежь от 14 до 27 лет. Можно отметить, что этот слой населения самый требовательный, при этом в большинстве своем не располагающий неограниченными средствами. Несмотря на указанный возраст целевой аудитории, можно смело отметить, что коллекции "Бершки" вполне по вкусу людям постарше, а также тем, кто отдает предпочтение элегантным образам, даже классическому стилю в одежде.

Сложный путь Bershka уже спустя 20 лет преодолела с легкостью, заслужив признательность, популярность, любовь модников во всем мире. Сейчас компания достигла пика популярности, но это далеко не все. В настоящее время насчитывается более 4 000 наименований товаров, предлагаемых компанией, и эта цифра растет с каждым годом. Можно назвать четыре основные линии:

Girls Bershka. Основное направление компании, где представлено большое количество одежды для девушек. В основном это вещи в стиле street style, look denim, casual, а также множество вечерних нарядов.

Bershka (BSK). Здесь представлена удобная повседневная женская одежда. Фасоны разработаны для тех, кто имеет любовь к музыке, уличным танцам, концертам. Характерные черты просматриваются в каждом изделии.

Men Bershka. Уникальные вещи для парней разработаны в стиле casual, smart casual, спортивном. Также найдутся деловые фасоны (брюки, рубашки), джинсы.

Bershka Chico. Данная специальная одежда представлена исключительно в Испании и разработана для активных, жизнерадостных подростков, которые увлекаются музыкой, танцами.

Дополнительно брендом Bershka производятся обувь и аксессуары для молодых парней и девушек – ремни, шарфы, шапки, украшения (бижутерия), кошельки, сумки, канцелярские товары, прочее.

Вещи от "Бершка" очень модные и при этом сравнительно недорогие, если сравнить со стоимостью товаров в магазинах Zara, Stradivarius, Orsay. Также модели отличаются особой цветовой гаммой, которая, несмотря на тренды, сохраняет узнаваемые черты. Потому человека, одетого в одежду от Bershka, можно заметить издалека. В Украине вещи бренда Bershka можно найти в интернет-магазине Kasta.ua и во многих брендовых офлайн магазинах.

Уникальные факты о бренде

Чтобы ознакомиться с политикой бренда, необходимо узнать о нем больше. Так как история создания компании нам уже известна, следует отметить несколько интересных фактов, которые как нельзя лучше характеризуют ее:

несколько раз "Бершка" успешно сотрудничала с таким гигантом, как Reebok. Коллекции каждый раз получались удачными, в особенности модели полуспортивной обуви 2016 года, что стали своего рода "легендой". Дизайнеры постарались совместить узнаваемые спортивные черты кроссовок и создали модель городского стиля;

для создания новой коллекции руководители бренда Bershka приобщили известного рэппера Fedez. Так, среди привычных моделей одежды компании появились худи, кепки, футболки и прочие атрибуты, которые определяют принадлежность человека к данной культуре;

в 15 странах мира, витрины и интерьер 25 магазинов сети были оформлены дизайнером из Украины Диной Линник. Талантливая украинка выиграла конкурс. Это дало ей право не только оформлять помещения для "Бершка", но и каталоги.

В социальных сетях бренд имеет больше 5 миллионов подписчиков, а также пропагандирует экологический образ жизни. Ознакомиться с политикой бренда, новинками, планами на ближайшее будущее, а также уникальными разработками можно на официальном сайте компании.

Bershka: с заботой об окружающей среде и будущем поколений

В настоящее время модный бренд Bershka занимает лидирующие позиции по "воспитанию" новых поколений. Компания демонстрирует, что сохранять чистоту окружающей среды легко. Итак, вот что успели сделать руководители бренда одежды из Испании:

При транспортировке товаров задействуются грузовики, расходующие около 5% биодизельного (EKO) топлива. Это значительный вклад в защиту от разрушения озонового слоя. Этот пример вдохновляет многие транспортные компании.

Организация безотходного производства. Переработка вторсырья позволяет использовать полученные материалы при производстве одежды, обуви, аксессуаров. Благодаря точности технологии изготовления материалов получаемые изделия не просто обретают "вторую жизнь", а становятся незаменимы при изготовлении высококачественных брендовых товаров.

В тренингах для персонала акцентируется внимание на экологическом способе жизни, исключении из обихода опасной для природы и окружающей среды продукции (пакетов, одноразовой посуды, прочего). Так, сотрудники не только единогласно поддерживают идеи компании, но и несут их в массы.

Вместе со многими другими брендами мирового уровня Bershka выступает активным агитатором за использование натуральных материалов для производства одежды. Это позволяет не только повысить качество изготавливаемой продукции, но и гарантировать ее безопасность для человеческого организма, гипоаллергенность. Таким образом, компания исключила из ассортимента товаров изделия из сложных искусственных материалов, которые производятся с выбросом вредных веществ в атмосферу, а также разлагаются в природе более 5 лет.

По материалам Kasta.ua

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