Беспроигрышный look: подборка стильных образов на любой случай

Рассказываем, как создать универсальный аутфит, который подойдет всегда и везде

Порой очень сложно выбрать одежду на день. Подобрать приятный и удобный аутфит для определенного случая еще сложнее. Особенно, если в шкафу очень много вещей. Мы уже писали, как правильно составить капсульный гардероб, а сегодня расскажем, как создать универсальный look, который будет кстати всегда и везде.

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Первое, что важно обозначить, это цвета. Подбирайте одежду в сдержанных классических тонах. Это позволит легко комбинировать вещи между собой. Черный, белый, беж и серый хорошо миксуются. С каждым их этих цветов также идеально сочетаются холодный оливковый или трендовый в этом году лавандовый.

Образ №1: джинсы и блуза

Не секрет, что джинсы – самая удобная и универсальная вещь гардероба. В них можно появиться как на работе, так и на прогулке или учебе. Надеть любимые джинсы с рубашкой или блузой, можно на свидание и даже праздник.

Как сочетать джинсы и рубашку

Фото: instagram.com/laurajadestone/

Выделите для одних джинс два разных верха – базовую рубкашку и более нарядную. Добавьте удобную обувь и сумочку – ваш первый универсальный look готов.

Образ №2: брючный костюм

Беспроигрышный вариант на любой случай. В актуальном костюме вы будете выглядеть модно, а главное – вам будет комфортно. Разбавить наряд можно аксессуарами или макияжем – если повод торжественный. В других случаях можно обойтись без мейка и ярких акцентов.

Как носить брючный костюм

Фото: instagram.com/laurajadestone/

Напомним, что в 2020 году трендовыми остаются модели пиджаков oversize, а брюки должны быть высокими и прямыми.

Образ №3: total white

Полностью белый аутфит придется кстати на официальном мероприятии, деловой встрече, и даже на вечеринке. Это может быть комбинезон, кюлоты и блуза, футболка и классические брюки.

Образ на каждый день

Фото: instagram.com/oykuozguler/

Белый цвет лаконичный и элегантный. Его не рекомендуется перегружать лишними деталями, будь то аксессуары или украшения. Обувь подбирайте в зависимости от случая.

Образ №4: черное платье

Хотя в сезоне лето 2020 более модные белые платья, иметь в своем модном арсенале маленькое черное платье – не будет лишним. Модель может быть как свободного кроя с длинными рукавами, так и приталенная на бретелях.

С чем носить черное платье

Фото: instagram.com/oykuozguler/

Сочетайте платье с босоножками или кедами. Добавьте к аутфиту пиджак или рубашку и пояс. Удобство базового платья в том, что его можно надеть куда угодно и с чем угодно.

Образ №5: макси юбка

Длинную юбку по фигуре очень легко сочетать с самым разным верхом: топом, футболкой, блузой, кардиганом и даже курткой. Отталкиваясь от того, куда, для какого случая вам нужно собрать образ, подбирайте удобные вещи, которые схожи по фасону и цвету.

С чем носить юбку макси

Фото: instagram.com/laurajadestone/

Добавим, что правильно подобранный фасон юбки позволяет носить с ней разную обувь – классическую и спортивную, на каблуках и на платформе. Юбка – отличная база для casual и романтичного аутфита.

К слову, ранее Сегодня.Lifestyle писали, с чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото.

Мы также рассказывали, какие брючные костюмы актуальны в этом сезоне.

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