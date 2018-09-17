Бейонсе произвела фурор блестящим платьем Balmain

Бейонсе вышла во время концерта в наряде, впечатлившим публику

Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Бейонсе, которая не так давно отпраздновала свое 37-летие, на одном из последних концертов впечатлила фанатов красивым платьем.

Дело в том, что сейчас как раз выходит на финишную прямую ее совместный с мужем Джеем Зи мировой тур под названием On the Run II. Каждый его концерт сопровождается невероятным шоу и костюмами, которые уже оценили фэшн-эксперты. И последний из них не стал исключением.

Во время выступления в Новом Орлеане Бейонсе надела платье Balmain изумрудного оттенка. На груди оно было украшено огромным цветком и стало настоящим воплощением гламура 80-х, который нынче так популярен. Снимок, размещенный в Instagram, собрал уже более двух миллионов лайков.

Бейонсе Фото: nstagram/beyonce

Напомним, ранее в платье цвета морской волны на премьеру фильма со своим участием пришла Пенелопа Крус.