Бейонсе произвела фурор блестящим платьем Balmain
Бейонсе вышла во время концерта в наряде, впечатлившим публику
Бейонсе, которая не так давно отпраздновала свое 37-летие, на одном из последних концертов впечатлила фанатов красивым платьем.
Дело в том, что сейчас как раз выходит на финишную прямую ее совместный с мужем Джеем Зи мировой тур под названием On the Run II. Каждый его концерт сопровождается невероятным шоу и костюмами, которые уже оценили фэшн-эксперты. И последний из них не стал исключением.
Во время выступления в Новом Орлеане Бейонсе надела платье Balmain изумрудного оттенка. На груди оно было украшено огромным цветком и стало настоящим воплощением гламура 80-х, который нынче так популярен. Снимок, размещенный в Instagram, собрал уже более двух миллионов лайков.
Напомним, ранее в платье цвета морской волны на премьеру фильма со своим участием пришла Пенелопа Крус.