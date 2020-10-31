Бейонсе стала героиней нового выпуска британского Vogue (фото)

Певица украсила три разные обложки

Бейонсе, которая недавно отметила 39-летие, снялась для обложки декабрьского номера британского Vogue. Вообще обложки целых три, а снимала певицу 21-летняя Кеннеди Картер. Она стала самым молодым фотографом, создавшим обложку британского Vogue за всю 104-летнюю историю журнала.

Новый номер глянца выйдет с тремя обложками. На одной из них Бейонсе одета в жакет Alexander McQueen с выразительными алыми вставками на плечах.

Фото: instagram.com/internetbby

На второй певица одета в ярко-зеленый наряд из коллаборации adidas x Ivy Park. На ней также серебряные босоножки от Jimmy Choo.

Фото: instagram.com/internetbby

На третьем фото Бейонсе позирует в облегающем черном наряде от модного дома Mugler.

Фото: instagram.com/internetbby

Декабрьский выпуск Vogue с Бейонсе появится в продаже 6 ноября.

Напомним, что ранее Джастин и Хейли Бибер снялись в самой горячей фотосессии для итальянского Vogue.

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