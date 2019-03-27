Без лишних деталей: новый образ Ангелы Меркель в светло-сером пиджаке

Канцлер Германии провела встречу с министрами

Ангела Меркель на официальной встрече в Берлине Фото: Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая недавно порадовала весенним ярким образом, пришла на встречу к иностранным министрам в деловом костюме.

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Немецкий политик для официального мероприятия в Берлине надела ансамбль из классического пиджака светло-серого оттенка без воротника и темных брюк. Традиционно не обошлось и без украшения – на шее 64-летней Меркель сверкало ненавязчивое ожерелье серебристого цвета.

Ангела Меркель в светло-сером пиджаке и серебристом ожерелье Фото: AFP

Главная изюминка немецкого канцлера – изысканность и простота, поэтому, как обычно, политик сделала легкую укладку, аккуратно причесав волосы.

Канцлер Германии Ангела Меркель надела строгий брючный костюм Фото: AFP

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу, по причине чего надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. При чем шею госпожи Меркель украшало то самое ожерелье.

Накануне в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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