Без лишних деталей: новый образ Ангелы Меркель в светло-сером пиджаке
Канцлер Германии провела встречу с министрами
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая недавно порадовала весенним ярким образом, пришла на встречу к иностранным министрам в деловом костюме.
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Немецкий политик для официального мероприятия в Берлине надела ансамбль из классического пиджака светло-серого оттенка без воротника и темных брюк. Традиционно не обошлось и без украшения – на шее 64-летней Меркель сверкало ненавязчивое ожерелье серебристого цвета.
Главная изюминка немецкого канцлера – изысканность и простота, поэтому, как обычно, политик сделала легкую укладку, аккуратно причесав волосы.
Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу, по причине чего надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. При чем шею госпожи Меркель украшало то самое ожерелье.
Накануне в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.
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