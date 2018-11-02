Без макияжа и в пуховике: фотографы словили Хайди Клум в аэропорту

Звезда отправилась куда-то по делам

Хайди Клум. Фото: Getty

Немецкая модель Хайди Клум, которая в ночь на Хэллоуин стала негласным обладателем премии за лучший костюм, прийдя на вечеринку вместе со своим бойфрендом в образе принцессы Фионы и здоровяка Шрека, была застигнута фотографами уже без грима.

Образ Хайди Клум на Хэллоуин Фото: AFP

Папарацци запечатлели Хайди в аэропорту Нью-Йорка на следующий день после праздника. Она шла по терминалу в длинном голубом пуховике, джинсах и желтом свитере с высоким горлом. На ногах модели были надеты белые кроссовки. А на лице не осталось и следа от макияжа.

Хайди Клум Фото: Getty

Напомним, ранее Хайди Клум стала гостем гала-ужина amfAR, куда надела невероятное длинное платье множества оттенков красного, которое никого не оставило равнодушным.

Чуть позже модель посетила еще один гала-вечер, организованный детской больницей Лос-Анджелеса, в черно-желтом платье с восточным принтом, которое эффектно дополнял высокий разрез.