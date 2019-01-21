Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

Британская королева снова вышла на публику в бежевом образе

Елизавета II Фото: Getty

Елизавета II, которую последний раз мы видели на службе в церкви в Сандрингеме, куда она пришла в бежевом total-look, снова вышла на публику.

На это раз поводом снова стал визит в церковь Святого Петра в Вулфертоне. А британская королева как и в прошлый раз надела длинное бежевое пальто и шляпку, украшенную шнурком в тон и пестрыми перьями. Под верхней одеждой королевы виднелось зеленое платье. А дополняли образ уже привычные нам черные туфли, перчатки и неизменная черная сумка, которые так любит Елизавета II.

Елизавета II. Фото: Getty

Примечательно, что принца Филиппа, супурга королевы, на службе в этот день не было. Напомним, не так давно он попал в аварию на своем автомобиле, в результате которой пострадало две женщины.

Примечательно, что ранее церковную службу вместе с Елизаветой II посетили также герцог и герцогиня Кембриджская. Кейт по такому случаю надела элегантное синее пальто.

Напомним, что в конце прошлого года британская королева была замечена на одной из лондонских улиц, вблизи отеля под названием Goring, куда она ходила на рождественский обед. На Елизавете II был светлый костюм, под который, уже по сложившейся традиции, она подобрала черные туфли и сумку.